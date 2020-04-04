В МВФ назвали условия для выделения финпомощи Украине

Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной Радой закона о банках ("антиколомойского закона" — Delo.ua) и внесения изменений в государственный бюджет Украины.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, сообщает "Укринформ".

По его словам, МВФ приветствует поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков и ожидает его окончательного принятия.

"Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие COVID-19", — говорится в заявлении.

При этом в МВФ призывают украинские власти продолжать работу со Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли.

Напомним, 31 марта Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Также сообщалось, что парламент одобрил закон о рынке земли с июля 2021 года, ограничив размер владения 100 гектарами для физлиц.

Тем временем в Офисе президента Украины ожидают финального решения о выделении денег от Международного валютного фонда в течение двух недель.