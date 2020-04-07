К "антиколомойскому" закону подали рекордное количество правок

К законопроекту о банках, который, в частности, сделает невозможным возвращение ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому ("антиколомойский закон" — Delo.ua), подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

Такие действия — распространенный в Верховной Раде способ как можно дольше затянуть принятие закона в целом, сообщил народный депутат фракции "Голос" и член финансового комитета Рады Ярослав Железняк в Facebook.

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"Финальная цифра и абсолютный рекорд украинского парламента получает закон о банках и 16000+ поправок в него! Ориентировочная точная цифра 16335, но пока секретариат работает над сведением", — написал нардеп в соцсети.

При этом он навел предыдущие законопроекты-рекордсмены по количеству внесенных к ним поправкам:

- 5700 поправок поступило к проекту Конституции;

- 4400 поправок было в проекте Избирательного кодекса, тоже тогда Андрей Парубий справедливо назвал его "самым длинным законопроектом в истории украинского парламента";

- рынок земли — 4000 поправок.

- 3400 поправок зашло в законопроект процессуальных кодексов.

- 2500 поправок было заброшено в "Покупай у олигархов" (официальное название "покупай украинское");

- и последний по рейтингу поправок, "языковой закон", получил только 2000 правок.

"То есть, наш законопроект 2571-д практически победил все эти законопроекты со своими правками сложенные вместе", — констатировал Железняк.

Он также поименно привел авторов поправок, отсортировав их по количеству внесенных проектов изменений в "антиколомойский закон".

По регламенту Рады каждую правку парламент должен заслушать и проголосовать — поддержать ее или отвергнуть.

Как известно, засыпание правками стало инструментом оттягивания и даже срыва принятия законопроектов, не угодных влиятельным в парламенте группам. Так, благодаря многотысячным поправкам к законорпоекту о рынке сельхозземель, его принятие затянулось на многие месяцы.

Отметим, что принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Напомним, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

25 марта часть депутатов из "Слуги народа" призвала как можно скорее принять "антиколомойский" закон, чтобы получить помощь от МВФ и избежать дефолта. В тот же день на сайте Рады зарегистрировали сразу 3 альтернативных законопроекта.

Их авторами стали соответственно соратник Игоря Коломойского депутат Игорь Палица, депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, которого также связывают с Коломойским, и депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая работала на канале "1+1", принадлежащем Коломойскому.