В "антиколомойский закон" внесли более 5000 поправок — Арахамия

После принятия в первом чтении законопроекта о национализированных и обанкротившихся банках к нему уже внесли более 5000 поправок.

Об этом заявил глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина".

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"К законопроекту о рынке земли для сравнения было подано 4018 поправок, и это заняло на рассмотрение больше месяца", — отметил политик.

Он также напомнил, что подавать правки можно еще до конца недели, поэтому он не исключает, что в целом в законопроекте может быть до 10 тысяч правок.

"Я не знаю, что делать, это тяжелая ситуация. У нас, с одной стороны, есть дедлайн, когда его принимать, с другой стороны — даже чтобы рассмотреть эти поправки в комитетах, а не в Раде, то это тоже займет много времени", — сказал Арахамия.

При это он выделил 3 сценария рассмотрения этого законопроекта во втором чтении:

- договариваться с авторами поправок, чтобы они их отозвали (Арахамия называет его маловероятным, ведь есть "группы сопротивления");

- внести в Раду только те правки, которые одобрены комитетом;

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- полностью голосовать за все правки и проводить заседания, в частности, ночью (по словам Арахамии, это может продолжаться до 10 дней).

Напомним, 30 марта Верховная Рада в первом чтении приняла так называемый "антиколомойский" законопроект, а в ночь на 31 марта — закон о рынке земли.

Парламент рассматривал законопроект о рынке земли с 6 февраля 2020 года. К нему в целом подали 4018 поправок. Всего за это время состоялось 10 сессионных дней, когда Рада проводит голосования.

Как известно, указанные законы являются условиями Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной и предоставления нового транша помощи, в частности. Без помощи МВФ в условиях мирового экономического кризиса Украина рискует испытать дефолт.