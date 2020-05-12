НБУ развенчивает мифы вокруг "антиколомойского" закона

Накануне рассмотрения банковского законопроекта №2571-д в Верховной Раде Национальный банк решил развенчать 10 основных мифов об этом документе.

Разъяснения по документу НБУ опубликовал во вторник, 12 мая, на своей странице в Facebook.

"Этот проект еще называют "антиколомойским", но он скорее "антимошеннический", чем "антиколомойский". Учитывая, что количество мифов о законопроекте приближается к количеству поданных к нему поправок, мы попытались развенчать их простым языком", — говорится в сообщении.

Итак, далее подаем разъяснения Нацбанка в оригинале:

Миф №1 — этот законопроект запретит возвращение ПриватБанка прежним владельцам.

Отчасти правда. Но учитывайте, что возвращение банка Игорю Коломойскому невозможно уже по действующему законодательству (закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц"). В законе есть норма, что предыдущий владелец национализированного банка не может ни требовать возврата банка обратно, ни требовать компенсацию за банк. 2571-д — это лишь дополнительный предохранитель.

Миф №2 — этот законопроект нарушает священное право собственности.

Нет, новый закон предоставляет владельцам банка право получить компенсацию убытков. Для этого нужно сначала доказать незаконность решения НБУ. После этого доказать наличие убытков. Такой механизм — это баланс между интересами государства и собственников банков. Если владелец так уверен, что его имущество у него забрали с нарушением, то ему нечего бояться. Аудитор подтвердит, что в банке действительно был капитал, и ему выплатят компенсацию.

Миф №3 — и зачем нам ваша компенсация и "фантик". Вы верните банк на рынок и мне.

Банк — это не игрушка. Это социально ответственный бизнес, который работает с деньгами населения. В большинстве цивилизованных стран мира нет опции "реанимация обанкротившегося банка". И в Украине тоже ее нет. Такие "зомби" банки создают риски для стабильности страны и вкладчиков. Банк умер 5 лет назад. Кто из клиентов со здравым смыслом понесет деньги в обанкротившийся банк?!

Или же другой случай: представьте, что у вас был некрашеный киоск. Затем вы его продали, а на его месте новый владелец построил торговый центр. А потом вы говорите, что вас обманули при продаже и требуете вернуть киоск. Но это невозможно. Там уже торговый центр, на строительство которого потратили немало денег.

Поэтому закон предусматривает, что вам не будут возвращать киоск, а возвратят компенсацию за него, если вы докажете, что вас обманули.

Миф №4 — ваша компенсация является бутафорией. При таких нормах ее никто не сможет получить!

Абсолютно действенный механизм, где главная роль принадлежит суду. Ведь именно суд решает, законно ли решение НБУ. Суд решает, имеет ли право на компенсацию владелец банка. Суд привлекает аудиторскую фирму. Поэтому роль независимой судебной системы сохраняется.

Без таких гарантий существует риск, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию. А она в свою очередь повлечет за собой дыру в государственном бюджете или в резервах НБУ.

Миф №5 — этот законопроект амнистирует топ-чиновников НБУ за "банкопад".

В законопроекте нет ни одной нормы, которая бы освобождала от уголовной ответственности. И никаких индульгенций также нет. Только следователи и суд могут решать, есть ли состав преступления в действиях того или иного лица.

Миф №6 — этот законопроект неконституционный, в частности, он нарушает статью 129 Конституции о равенстве всех участников перед законом и судом.

Компетенция определения конституционности законопроекта принадлежит исключительно Конституционному суду. Поэтому давайте оставим вопросы банковского регулирования — Нацбанку, а Конституционному суду — определять конституционность.

Однако этот документ никоим образом не ограничивает право граждан на доступ к суду. Акционер банка может обращаться в суд, обжаловать решение НБУ и требовать компенсации. Никто не препятствует и не запрещает.

Миф №7 — хорошо, тогда он нарушает другую статью Конституции о недопустимости обратного действия законов (статья 58). Законопроект запрещает останавливать ликвидацию даже тех банков, где решение НБУ отменено судом до принятия закона.

Уже действующее законодательство запрещает останавливать ликвидации банков. Даже по решению суда. Есть исключительный перечень оснований для завершения ликвидации банка, в котором нет пункта о решении суда. Поэтому мы ничего не меняем в текущем законодательстве о выводе банка. Новый закон лишь подтверждает действующие нормы, ликвидацию банка нельзя остановить по решению суда.

Миф №8 — это будет диктат Нацбанка и наделение его сверхполномочиями.

Никакие расширения полномочий Нацбанка законопроект не предусматривает. Те, кто так говорит, говорят об оформлении в нем такого понятия как "профессиональное суждение" Национального банка. Но "профессиональное суждение" — это не расширение полномочий. Это способ реализации существующих полномочий. Оно возложено на НБУ для более эффективной защиты вкладчиков и интересов государства.

Любой государственный орган руководствуется профессиональным суждением в своей работе. И суд тоже, когда принимает решение, руководствуется профессиональным суждением. Но ведь никто не говорит, что у судей есть сверхполномочия?! К тому же, "профессиональным суждением" владеют европейские центробанки. Оно зафиксировано в Евродирективе CRD IV. НБУ должен иметь эту опцию, если Украина продолжает двигаться в ЕС.

Миф №9 — закон позволит НБУ уничтожить любой банк и отправить его на "дерибан" в Фонд гарантирования.

Неправда. Законопроект не изменяет порядок вывода банков с рынка. Основания, по которым банк может быть выведен, фактически остаются такими же, что и 3, и 5 лет назад. Это — уменьшение капитала, потеря ликвидности банком, невозможность возвращать деньги вкладчикам.

Миф №10 — законопроект легализирует схему вывода украинской земли под иностранцев через рейдерство банков.

В проекте закона нет ни одной нормы о продаже залога неплатежеспособного банка в виде земли. Этот закон вообще не касается продажи имущества и не связан с рынком земли. Никакой связи.

Если такая "схема" действительно планируется, то что мешает ее реализовать сейчас, не дожидаясь закона? Ведь и сегодня банки могут взимать землю, могут ее продавать на аукционе. И год назад могли, и 5 лет назад тоже. Земля — ​​это тоже залог. И, если кредит не обслуживается, ее стягивают, а потом продают. Главная функция банков — это кредитное посредничество, а не накопление земельных участков у себя на балансе.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в среду, 13 мая, в 10:00. Народные депутаты хотят рассмотреть 26 вопросов, среди которых и законопроект о банках (так называемый "антиколомойский закон").