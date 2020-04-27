Профильный комитет рекомендовал нардепам принять "антиколомойский законопроект"

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом так называемый "антиколомойский" законопроект.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя комитета, народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Четыре дня обсуждения рекордного количества поправок — и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, которые касаются кейса ПриватБанка и запрещают возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", — написал нардеп.

По его словам, в редакции ко второму чтению изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков; внесены уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов.

За это решение проголосовали 18 членов комитета.

Также предусмотрено, что судебные производства, которые начались, но не получили окончательного решения до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам.

Напомним, что ранее к законопроекту о банках, который, в частности, сделает невозможным возвращение ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому ("антиколомойский закон" — Delo.ua), подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

Такие действия — распространенный в Верховной Раде способ затянуть принятие закона в целом.

Принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Отметим также, что 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.