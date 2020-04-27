Политика и экономика 30 минут назад

Профильный комитет рекомендовал нардепам принять "антиколомойский законопроект"

За это решение проголосовали 18 членов комитета

Профильный комитет рекомендовал нардепам принять "антиколомойский законопроект" Профильный комитет рекомендовал нардепам принять "антиколомойский законопроект"
Фото: Избирком

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом так называемый "антиколомойский" законопроект.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя комитета, народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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"Четыре дня обсуждения рекордного количества поправок — и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, которые касаются кейса ПриватБанка и запрещают возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", — написал нардеп.

По его словам, в редакции ко второму чтению изменены процедуры по назначению судом аудиторской компании, которая будет определять размер убытков; внесены уточняющие изменения в норму о запрете остановки аукционов.

За это решение проголосовали 18 членов комитета.

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Также предусмотрено, что судебные производства, которые начались, но не получили окончательного решения до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам.

Напомним, что ранее к законопроекту о банках, который, в частности, сделает невозможным возвращение ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому ("антиколомойский закон" — Delo.ua), подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

Такие действия — распространенный в Верховной Раде способ затянуть принятие закона в целом.

Принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Отметим также, что 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

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