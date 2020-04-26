Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все соцвыплаты — нардеп

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с понедельника рассмотрел 16 тысяч поправок к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" ("антиколомойский закон" — Delo.ua), однако остановил рассмотрение, когда осталось меньше 100 поправок.

Это свидетельствует о преднамеренном затягивании со стороны представителей монобольшинства, считает народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина, о чем она заявила на YouTube канале "Без хайпа".

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"Было очевидно с первого же дня: авторы поправок больше занимались политикой, чем профессиональными поправками, объяснениями этих поправок — что менять и для чего", — рассказала парламентарий.

По ее словам, из 16 тысяч поправок только 200 действительно касались улучшения законопроекта.

Южанина также отметила, что "Евросолидарность" подала только 5 поправок, которые предварительно были поддержаны комитетом.

Нардеп также уверена, что Верховная Рада имела реальную возможность рассмотреть и проголосовать закон в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании — для этого надо было рассмотреть меньше 100 поправок. Но заседание комитета отложили на следующую неделю.

"За 4 дня упорного труда мы прошли и остановились на 16300-й поправке. Сегодня (25 апреля) можно было в 9:00 дорассмотреть или вчера работать не до 18:00, а до 19:00 — и мы бы уже сегодня вышли на рассмотрение этого проекта закона", — убеждена парламентарий.

По ее словам, "депутаты-спамеры" не скрывают, что 16 тысяч поправок вместо них готовили другие люди.

"Конечно, они не писали, и некоторые из них, выступая, говорили, что это группа юристов, группа советников, еще какая-то группа людей, которые заранее готовили эти поправки, дали им в руки, и они их комментировали. Они пытались как-то смыть с себя то клеймо "спамеров", которое поставил на них народ. Потому что каждый из них за весь период работы парламента подал по 5, по 10, всего — кажется, 24 поправки были представлены — за весь период работы", — отметила депутат.

Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, надо принять как можно быстрее, убеждена Южанина.

При этом она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета или объявить дефолт.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится — чтобы все социально защищенные статьи остановить, все — ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас будем иметь совсем ограниченный ресурс поступлений — я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", — отметила Южанина.

"Мы стоим в очереди из 103 стран, которые уже попросили у МВФ о помощи и о кредитовании. Принципиально нужно принять законопроект и сделать это как можно быстрее, а не затягивать время", — убеждены в "Европейской солидарности".

Напомним, ранее к законопроекту о банках, который, в частности, сделает невозможным возвращение ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому ("антиколомойский закон" — Delo.ua), подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч. Такие действия — распространенный в Верховной Раде способ затянуть принятие закона в целом.