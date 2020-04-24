Верховная Рада не смогла остановить "антипоправочный" закон

Верховная Рада не смогла отменить законопроект "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Его народные депутаты приняли во втором чтении на внеочередном заседании ВР 16 апреля.

В повестке дня внеочередного заседания парламента 24 апреля было четыре постановления, но ни одно не получило поддержку зала.

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Документ, ранее принятый в целом, ограничивал возможность подавать правки к законопроектам. Чтобы приостановить его действия было подано четыре постановления — их авторы упирали, что ограничение подавать правки является серьезным нарушением регламента ВР и может быть легко отменено в Конституционном суде. Ни одну из них зал так и не поддержал.

Напомним, что ранее к законопроекту о банках, который, в частности, сделает невозможным возвращение ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому ("антиколомойский закон" — Delo.ua), подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч. Такие действия — распространенный в Верховной Раде способ затянуть принятие закона в целом.

Принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Отметим также, что 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

25 марта часть депутатов из "Слуги народа" призвала как можно скорее принять "антиколомойский" закон, чтобы получить помощь от МВФ и избежать дефолта. В тот же день на сайте Рады зарегистрировали сразу 3 альтернативных законопроекта.

Их авторами стали соответственно соратник Игоря Коломойского депутат Игорь Палица, депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, которого также связывают с Коломойским, и депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая работала на канале "1+1", принадлежащем Коломойскому.