Политика и экономика 40 минут назад

Верховная Рада не смогла остановить "антипоправочный" закон

В повестке дня стояло четыре постановления, которые должны были приостановить предыдущее решение парламента

Верховная Рада не смогла остановить "антипоправочный" закон Верховная Рада не смогла остановить "антипоправочный" закон
Верховная Рада Украины. Фото: Украинские новости

Верховная Рада не смогла отменить законопроект "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Его народные депутаты приняли во втором чтении на внеочередном заседании ВР 16 апреля.

В повестке дня внеочередного заседания парламента 24 апреля было четыре постановления, но ни одно не получило поддержку зала.

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Документ, ранее принятый в целом, ограничивал возможность подавать правки к законопроектам. Чтобы приостановить его действия было подано четыре постановления — их авторы упирали, что ограничение подавать правки является серьезным нарушением регламента ВР и может быть легко отменено в Конституционном суде. Ни одну из них зал так и не поддержал.

Напомним, что ранее к законопроекту о банках, который, в частности, сделает невозможным возвращение ПриватБанка олигарху Игорю Коломойскому ("антиколомойский закон" — Delo.ua), подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч. Такие действия — распространенный в Верховной Раде способ затянуть принятие закона в целом.

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Принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд. Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Отметим также, что 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении "антиколомойский" закон. Законопроектом регулируются полномочия Национального банка по выводу банков с рынка и признание их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

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25 марта часть депутатов из "Слуги народа" призвала как можно скорее принять "антиколомойский" закон, чтобы получить помощь от МВФ и избежать дефолта. В тот же день на сайте Рады зарегистрировали сразу 3 альтернативных законопроекта.

Их авторами стали соответственно соратник Игоря Коломойского депутат Игорь Палица, депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, которого также связывают с Коломойским, и депутат "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, которая работала на канале "1+1", принадлежащем Коломойскому.

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