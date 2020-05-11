Политика 1 час назад

Рада проведет внеочередное заседание 13 мая: на кону 26 законов, включая "антиколомойский"

Также планируется провести час вопросов к правительству и заслушать доклад главы Национального банка Якова Смолия

Рада проведет внеочередное заседание 13 мая: на кону 26 законов, включая "антиколомойский" Рада проведет внеочередное заседание 13 мая: на кону 26 законов, включая "антиколомойский"
Заседание Верховной Рады. Фото: zn.ua

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания Верховной Рады в среду, 13 мая, в 10:00.

Народные депутаты хотят рассмотреть 26 вопросов, среди которых и законопроект о банках (так называемый "антиколомойский закон"), сообщает пресс-служба ВР.

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Указано, что планируется рассмотреть проекты законов о поддержке налогоплательщиков в период карантина, об освобождении ФЛП пенсионного возраста от единого социального взноса, а также о разрешении не декларировать имущество, записанное на внебрачных детей.

Ожидается, что будут голосовать и за смягчение режима секретности по государственному оборонному заказу, оптимизацию сети и функционирования Центров предоставления административных услуг, процессуальные сроки во время карантина и упрощение досудебного расследования некоторых преступлений.

Также депутаты рассмотрят расширение полномочий Национальной гвардии, поддержку креативной индустрии из-за карантина, повышение социальных гарантий детей под опекой и выход Рады из карантина.

Кроме того, планируется провести час вопросов к правительству и заслушать доклад главы Национального банка Якова Смолия.

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Как сообщалось, 27 апреля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять банковский закон ("антиколомойский закон") во втором чтении.

Перед этим к банковскому законопроекту подали рекордное количество поправок — более 16 тысяч.

Вскоре для того, чтобы не рассматривать банковский закон в течение многих месяцев, депутаты внесли изменения в регламент Рады, которые позволяют избегать рассмотрения всех этих правок.

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Как известно, принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.

Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

Напомним, в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект парламент принял 30 марта.

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