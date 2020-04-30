Политика 40 минут назад

Рада упростила процедуру рассмотрения "антиколомойского закона"

По упрощенной процедуре законопроект могут принять в первые недели мая 2020 года

Рада упростила процедуру рассмотрения "антиколомойского закона" Рада упростила процедуру рассмотрения "антиколомойского закона"
Верховная Рада. Фото: politeka.net

Верховная Рада поддержала сокращенную процедуру рассмотрения так называемого банковского законопроекта ("антиколомойского закона"), который должен не допустить возвращение обанкротившихся и национализированных банков бывшим владельцам.

За такое решение на внеочередном заседании в четверг, 30 апреля, проголосовали 255 народных депутатов, сообщает hromadske.

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Указано, что упрощенная процедура рассмотрения закона позволит депутатам не рассматривать более 16 тысяч правок, поданных к этому законопроекту ко второму чтению.

По расчетам депутатов, по упрощенной процедуре законопроект могут принять в первые недели мая 2020 года.

Как известно, 27 апреля профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять банковский закон во втором чтении.

Напомним, всего к банковскому законопроекту подали рекордное количество поправок — 16 335.

Для того, чтобы не рассматривать банковский закон в течение многих месяцев, депутаты внесли изменения в регламент Рады, которые позволяют избегать рассмотрения всех более 16 тысяч правок.

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Как сообщалось, принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.

Ранее среди требований было также принятие закона о рынке земли, который Рада приняла во втором чтении 31 марта.

В первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект Рада приняла 30 марта.

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