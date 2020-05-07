Украина и МВФ подпишут краткосрочную программу сотрудничества вместо трехлетней

Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг, 7 мая, сообщает hromadske.

"Переговоры переключились на 18-месячную программу stand-by", — заявил он в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне.

Известно, что программа stand-by заключается на короткие периоды, в отличие от EFF (Extended Fund Facility).

Напомним, предыдущая программа Украины с МВФ также была в формате stand-by и продолжалась 14 месяцев. Она закончилась 18 февраля 2020 года и была рассчитана на $3,9 млрд, которые фонд должен был перечислить тремя траншами в течение 14 месяцев.

Как известно, программу подписали в конце 2018 года и выделили первый транш на $1,4 млрд. Остальные транши Украина так и не получила, в частности, из-за выборов в 2019 году и невыполнения требований фонда.

Ранее Украина и МВФ договаривались о заключении 3-летней программы на $5,5-8 млрд в формате EFF. Ожидалось, что в течение 2020 года Украина получит 2 транша по $1,75 млрд.

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7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о начале новой программы сотрудничества, подписав Staff Level Agreement — предварительное согласие, которое означает намерение МВФ заключить кредитную программу с Украиной. Общая сумма финансирования должна была составить около $5,5 млрд сроком на 3 года.

Окончательно утвердить новую программу между МВФ и Украиной должен Совет директоров МВФ. Однако пока этого не произошло. Одной из причин этого называют то, что Украина не выполнила предварительных требований МВФ. Среди них — принятие закона, который должен не допустить возвращение ПриватБанка прежним владельцам. Также МВФ хочет, чтобы Украина создала рынок земли.

В то же время бывшие акционеры ПриватБанка пытаются через суд вернуть себе банк.