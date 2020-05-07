Сотрудничество с МВФ и позитивный эффект домино для экономики

На дворе уже май и пока еще Украина не дошла до финальной точки в вопросе сотрудничества с МВФ. Текущая программа помощи была предварительно одобрена еще в конце прошлого года на сумму 5,5 млрд. долларов, затем ее объем был увеличен до 8 млрд. долларов, но стране нужно было выполнить два ключевых условия.

Земельный вопрос уже решен и властям Украины осталось до конца принять так называемый "антиколомойский закон". Других дополнительных требований МВФ обещает не предъявлять.

По мнению главы офиса президента Андрея Ермака, "антиколомойский закон" будет принят парламентом в ближайшее время. После этого никаких преград для сотрудничества Украины и МВФ уже не будет. Когда это случится точно спрогнозировать нельзя, поскольку все зависит от Верховной Рады, насколько быстро они смогут сработать. Но как я полагаю, это все же случится, и с большой долей вероятности к лету или летом дело будет сделано.

Почему я так считаю? Потому что в прошлые годы страна приняла "стратегическое решение" и выбрала вектор своего развития. И обстоятельства, которые вытекают из этого "стратегического решения", не оставляют нынешним властям Украины другого выбора, кроме как продолжить путь по выбранному пути. Украина не может отказаться от сотрудничества с МВФ, потому что это будет самоубийством для нынешней власти. В нынешних условиях это непозволительная роскошь. Поэтому, несмотря на желания, обстоятельства диктуют действия для властей страны. И команда "ЗЕ", хочет она этого или нет, выполнит и выполняет условия МВФ.

Новая программа сотрудничества с МВФ для экономики Украины будет большим шагом вперед, поскольку это поставит жирную точку в вопросе обслуживания государственного долга страны. С новой программой сотрудничества с МВФ как таковой проблемы с государственным долгом Украины уже не будет. Проблема дефолта страны станет неактуальна. И дело заключается даже не в том, что МВФ даст денег.

Это не самое главное. Сотрудничество Украины и МВФ было бы большим позитивом, даже если бы объем программы составлял бы 1 млрд. долларов или же всего 100 млн. долларов. Сумма помощи в этом вопросе не так важна.

Важно другое, важно что сотрудничество с МВФ запустит позитивный эффект домино для экономики страны. После МВФ Украина сможет получить макро финансовую помощь от Европейского Союза и кредит от Всемирного Банка на 500 млн. евро и 1 млрд. долларов. Но и это не самое главное.

Одобряя свою программу МВФ как бы ставит галочку, к которой прислушиваются все деньги мира. Ведь в современном мире самыми богатыми являются не США или Китай, самым богатым является частный капитал, который считает риски и доходность. И МВФ это знаковая организация, она, образно говоря, является аудитором в глазах частного капитала.

Если МВФ дает добро, пусть даже не на 8 млрд. долларов, а всего на 1 доллар, для частных денег это знак о том, что инвестиции в этот актив или в эту страну являются безопасными.

Сотрудничество с МВФ повышает условный рейтинг надежности Украины в глазах всего финансового сообщества мира. А с ростом надежности вырастет и спрос на долговые бумаги Украины, то есть нерезиденты со всего мира будут более охотно покупать и гривневые, и валютные ОВГЗ. Их спрос поднимет цену долговых облигаций страны и понизит по ним доходности. Страна за счет этого сможет занимать по более низким ставкам, и обслуживание долга будет стоить меньше.

Вместе с этим, после МВФ и после окончательной стабилизации государственных финансов страны, если не произойдет какого-либо другого негативного события, как я полагаю рейтинговое агентство Moody"s наконец-то повысит рейтинг Украины до уровня "B".

И это будет очередной очень важной галочкой, потому что страна уже имеет рейтинг "B" от двух других ключевых рейтинговых агентств, таких как Fitch и S&P. Если страна будет иметь рейтинг "B" от всех трех ключевых рейтинговых агентств мира, то это создаст совершенно другие, качественно более лучшие условия для финансового положения страны.

С рейтингом "B" государственный долг Украины смогут покупать длинные инвестиционные деньги. Сейчас пока что такое почти невозможно, потому что рейтинг "С" не позволяет это сделать, и пока ОВГЗ покупают и покупали спекулятивные деньги. С рейтингом "B" спрос на государственный долг Украины может увеличиться в разы.

Но тема госдолга это далеко не все и даже не самое важное. С рейтингом "B" в Украину наконец придут прямые инвестиции. И почему это произойдет я попытаюсь объяснить, но зайду издалека.

Представьте что вы, например, немец и у вас есть банк. Вы имеете собственные деньги в размере 10 млрд. евро, у вас есть депозиты в размере 40 млрд. евро., то есть всего 50 млрд. евро. Вы на эти деньги покупаете какие-либо активы или выдаете кредиты. Но поскольку вы являетесь банком, то вы обязаны следить за своим балансом и выполнять требования надзорных органов.

Надзорный орган, в лице Европейского Центрального Банка, ввел нормативы, которые регулируют вашу деятельность для того, чтобы вы не проиграли деньги вкладчиков играя в азартные игры с высоким доходом. Эти нормативы ЕЦБ не взял с потолка, а исполнил рекомендации "Базельского комитета по банковскому надзору", которые написаны в соглашении Базель-3, который был утвержден в 2010-2011 годах. И этим рекомендациям следуют почти все Центральные Банки мира.

И по этому соглашению Базель-3 при оценке капитала банков различные активы оцениваются по-разному, в зависимости от степени риска. Например, государственные облигации США с рейтингом "ААА" оцениваются на 100% стоимости, активы в виде сырья, таких как медь, нефть или серебро, оценивается с дисконтом 50%. А активы с рейтингом "C", как у Украины сейчас, оцениваются в 0%.

То есть если вы, будучи немецким банком, купите ОВГЗ Украины с рейтингом "С", то при стресс-тесте капитала вашего банка этот актив будет оценен аудитором как НОЛЬ!!! Вы конечно можете купить ОВГЗ Украины, но только в случае если их полностью будут покрывать ваши собственные средства, без использования денег вкладчиков.

Или же вы можете быть французской компанией, у которой есть 4 завода в разных странах, которые стоят по балансу 4 млрд. долларов, и плюс у вас еще есть 2 млрд. долларов оборотных средств. Но у вас есть и пассивы в виде долгосрочных и краткосрочных займов на, скажем 3 млрд. долларов, а свой капитал в этом случае составляет тоже 3 млрд. долларов. И вы решаете построить 5 завод за 1 млрд. долларов в Украине. У вас есть выбор построить его на свои 2 млрд. долларов, но лишиться части оборотного капитала, или же занять денег в банке. И вы идете в вышеупомянутый немецкий банк, чтобы взять под это дело кредит.

Но немецкий банк говорит вам, что у Украины рейтинг "C" и поэтому залог этого 5-го завода будет стоить НОЛЬ!!! А потому кредит он вам не даст. Вы не можете построить завод на свои средства, ведь так вы лишите себя оборотных средств. Поэтому вы решаете строить завод в другой стране, у которой есть хотя бы рейтинг "B", под который дают кредиты.

Рейтинг "B" от всех трех рейтинговых агентств мира, для Украины будет такой галочкой, которая откроет дверь, как для портфельных, так и прямых инвестиций. С рейтингом "В" немецкий банк сможет купить ОВГЗ Украины на деньги вкладчиков, а французская компания сможет построить свой пятый завод в Украине на кредитные средства. И в какой-то мере для страны это будет другая, "НОРМАЛЬНАЯ" финансовая реальность, которой до этого не было.

Конечно же, все это не означает, что завтра в одночасье наступит светлое будущее. Но в новых условиях, если конечно оно наступит, и никто не помешает этому процессу, развитие экономики страны может быть достаточно сильным, учитывая текущую "низкую базу" экономики. Если при этом власти страны усовершенствуют законодательство и полноценно применят принцип равенства в вопросе отношений кредитора и заемщика, то есть полноценно защитят права и кредитора и заемщика, то в стране полноценно заработает рынок кредитования. И реальные ставки по кредитам, с учетом дальнейшей макро стабилизации и дальнейшего снижения основной ставки НБУ, смогут упасть до уровня 7-9% в общем, а не только по специальным программам.

Плюс к этому стоит понимать, что разгорающийся конфликт между Китаем и остальным миром по вопросу вины Китая в пандемии коронавируса, может сыграть на руку стране. США грозят Китаю санкциями, а это в перспективе может заставить многие западные компании искать новое место для своих заводов. И Украине критически важно иметь рейтинг "B" для того, чтобы наша условная французская компания, описанная выше, смогла на кредитные деньги построить завод в Украине, взамен своего китайского завода.

Если в добавок ко всему этому украинская власть успеет провести налоговую реформу, где как в учебнике по экономике основная фискальная нагрузка будет на прямых налогах, а косвенные налоги, как и положено, будут выполнять лишь регулятивную функцию, то таких французских, немецких, американских, китайских, украинских и прочих компаний, которые будут готовы инвестировать в Украину, будет множество.

Но, конечно же, многое зависит от того, как будут действовать власти страны. В программе максимум, пользуясь удачной конъюнктурой и стечением обстоятельств, продолжая реформировать страну, можно создать в стране условия для полноценного инвестиционного бума. Но если этого не удастся, то в программе минимум, страна хотя бы стабилизирует государственные финансы и курс гривны к доллару вновь уйдет ниже уровня 26 гривен за доллар.