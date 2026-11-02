Нобель 2026 і воєнна економіка: Чому стабілізація попиту не замінить відбудову потужностей

Український підприємець має можливість придбати нове обладнання. Кредит доступний, попит сьогодні є. Але він відкладає інвестицію, бо не розуміє, якими будуть податки, вартість фінансування й умови роботи через два роки. У такій ситуації будь яка додаткова пільга не може розв’язати головної проблеми його рішення.

12 жовтня премію з економіки пам’яті Альфреда Нобеля отримали Роберт Голл зі Стенфорду та Майкл Вудфорд із Колумбійського університету. Комітет відзначив їх «за мікроекономічні основи макроекономічної стабілізації». Їхні роботи допомагають зрозуміти, як рішення окремих людей і підприємств складаються в економічні коливання та як на них впливає державна політика.

Вудфорд був другим у моїй трійці фаворитів. Головна ставка на Аріеля Пейкса не справдилася (і це після двох поспіль років правильних моїх передбачень переможців). Тепер важливіше розібратися, які ідеї переможців можуть бути корисними Україні. На мій погляд, для нашого відновлення потрібні і стійкість, і прискорене зростання.

Дослідження Голла та Вудфорда пояснюють, як очікування людей і компаній впливають на споживання, інвестиції та ефективність політики. Водночас вони допомагають побачити межу між пом’якшенням спаду й створенням нових можливостей для розвитку.

Як підтримка працює під час кризи

У 2008-2009 роках фінансова криза порушила кредитування й послабила попит. Чимало урядів запровадили бюджетні стимули, а центробанки знижували ставки та підтримували фінансову систему. ФРС у грудні 2008 року довела цільову ставку до діапазону 0-0,25% і повідомила, що слабка економіка може потребувати дуже низьких ставок протягом певного часу.

Ідея державної підтримки попиту під час спаду походить із кейнсіанської традиції. Внесок Голла і Вудфорда допоміг точніше пояснити, як така політика проходить через рішення домогосподарств і компаній. Зменшення ставки центробанку саме по собі ще не гарантує дешевшого чи доступнішого банківського кредиту: значення мають ризик, стан банків і готовність позичальника інвестувати.

Коли коротку ставку вже майже неможливо знизити, залишається вплив на очікування щодо майбутніх ставок. Переконлива перспектива тривалого пом’якшення може змінити умови фінансування та сьогоднішні витрати. Цей механізм Вудфорд досліджував разом із Гауті Еґґертссоном ще до світової фінансової кризи. Але оцінювати результати антикризової відповіді треба з урахуванням усіх її складових, включно з відновленням банківської системи.

Майбутній дохід впливає на сьогоднішні витрати

У знаменитій статті 1978 року Голл показав: за раціональних очікувань і певних умов люди враховують доступну інформацію про майбутні доходи у своїх рішеннях про споживання. «Випадкове блукання» у цій роботі означає непередбачуваність змін за заданих припущень, а не імпульсивні покупки.

Це важлива модель, проте емпіричні результати в оригінальній статті були неоднозначними. Минулий дохід не покращував прогноз майбутнього споживання після врахування поточного, а індекс цін акцій мав прогностичну силу. Люди помиляються у власних прогнозах.

Для держави виникає практичне запитання: що саме змінює програма підтримки в уявленні людини про можливості домогосподарства? Разова виплата, надійне працевлаштування та тривалий доступ до необхідної послуги мають різний зміст для сімейного бюджету.

Я б застосовував цю рамку до відновлення людського капіталу. Підтримка ветерана має враховувати не лише сьогоднішню виплату, а й можливість працювати, запускати власний бізнес, навчатися та отримувати допомогу, коли вона потрібна. Сім’я, яка вирішує, чи повертатися в Україну, оцінює також житло, освіту дітей і перспективу зайнятості. Гроші є частиною цього рішення, але важлива також і тривалість доступних можливостей.

Водночас не всі можуть вільно перерозподіляти витрати в часі. Якщо заощаджень немає, а кредит недоступний, навіть очікуване поліпшення доходу не дозволяє оплатити необхідні потреби сьогодні. Емпірична робота Голла й Фредеріка Мішкіна 1982 року розглядає реакцію споживання на доходи та відмінності між домогосподарствами.

У цьому дослідженні частину споживання краще описувала залежність від поточного доходу. З цього не випливає, що всі малозабезпечені сім’ї витрачають кожну додаткову гривню або що причина завжди лише в недоступності кредиту. Важливий сам принцип: однакова виплата може по-різному змінювати рішення різних людей.

Тому моїм висновком для української соціальної політики є поєднання негайної допомоги тим, хто її потребує, з підтримкою майбутньої спроможності заробляти. Дизайн програми варто перевіряти за результатами для різних груп, а не лише за обсягом розподілених коштів. Так стає очевидною, наприклад, неефективність програм на кшталт «Національного кешбеку».

Теорія Голла допомагає поставити запитання про механізм: кешбек може змінювати вибір товарів, а, наприклад, доступна іпотека – рішення придбати житло.