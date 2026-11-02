Нобель 2026 и военная экономика: Почему стабилизация спроса не заменит восстановление мощностей

У украинского предпринимателя есть возможность приобрести новое оборудование. Кредит доступен, спрос сегодня есть. Но он откладывает инвестицию, потому что не понимает, какими будут налоги, стоимость финансирования и условия работы через два года. В такой ситуации какая-либо дополнительная льгота не может решить главную проблему его решения.

12 октября премию по экономике памяти Альфреда Нобеля получили Роберт Голл из Стэнфорда и Майкл Вудфорд из Колумбийского университета. Комитет отметил их "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации". Их работы помогают понять, как решения отдельных людей и предприятий складываются в экономические колебания и как влияет на них государственная политика.

Вудфорд был вторым в моей тройке фаворитов. Главная ставка на Ариэля Пейкса не оправдалась (и это после двух лет подряд правильных моих предсказаний победителей). Теперь важнее разобраться, какие идеи победителей могут быть полезны Украине. На мой взгляд, для нашего обновления нужны и устойчивость, и ускоренный рост.

Исследования Голла и Вудфорда объясняют, как ожидания людей и компаний влияют на потребление, инвестиции и эффективность политики. В то же время, они помогают увидеть границу между смягчением спада и созданием новых возможностей для развития.

Как поддержка работает во время кризиса

В 2008-2009 годах финансовый кризис нарушил кредитование и ослабил спрос. Многие правительства ввели бюджетные стимулы, а центробанки снижали ставки и поддерживали финансовую систему. ФРС в декабре 2008 года довела целевую ставку до диапазона 0-0,25% и сообщила, что слабая экономика может нуждаться в очень низких ставках в течение определенного времени.

Идея государственной поддержки спроса при спаде происходит из кейнсианской традиции. Вклад Голла и Вудфорда помог более точно объяснить, как такая политика проходит через решения домохозяйств и компаний. Уменьшение ставки центробанка само по себе еще не гарантирует более дешевый или более доступный банковский кредит: значение имеют риск, состояние банков и готовность заемщика инвестировать.

Когда короткую ставку уже почти невозможно снизить, остается влияние на ожидания будущих ставок. Убедительная перспектива длительного смягчения может изменить условия финансирования и затраты. Этот механизм Вудфорд исследовал вместе с Гаути Эггертссоном еще до мирового финансового кризиса. Но оценивать результаты антикризисного ответа нужно с учетом всех его составляющих, включая восстановление банковской системы.

Будущий доход влияет на сегодняшние расходы

В знаменитой статье 1978 года Голл показал: при рациональных ожиданиях и определенных условиях люди учитывают доступную информацию о будущих доходах в своих решениях о потреблении. «Случайное блуждание» в данной работе означает непредсказуемость изменений при заданных предположениях, а не импульсивные покупки.

Это принципиальная модель, но эмпирические результаты в уникальной статье были неоднозначными. Прошлый доход не улучшал прогноз будущего потребления после учета текущего, а индекс цен акций имел прогностическую силу. Люди ошибаются в своих прогнозах.

Для государства возникает практический вопрос: что же изменяет программа поддержки в представлении человека о возможностях домохозяйства? Разовая выплата, надежное трудоустройство и длительный доступ к необходимой услуге имеют разное содержание для семейного бюджета.

Я бы применял эту рамку для восстановления человеческого капитала. Поддержка ветерана должна учитывать не только сегодняшнюю выплату, но и возможность работать, запускать собственный бизнес, учиться и получать помощь, когда она необходима. Семья, которая решает возвращаться ли в Украину, оценивает также жилье, образование детей и перспективу занятости. Деньги являются частью этого решения, но также важна и продолжительность доступных возможностей.

В то же время, не все могут свободно перераспределять затраты во времени. Если сбережений нет, а кредит недоступен, даже ожидаемое улучшение дохода не позволяет оплатить необходимые потребности сегодня. Эмпирическая работа Голла и Фредерика Мишкина в 1982 году рассматривает реакцию потребления на доходы и различия между домохозяйствами.

В данном исследовании часть потребления лучше описывала зависимость от текущего дохода. Из этого не следует, что все малообеспеченные семьи тратят каждую дополнительную гривну или причина всегда лишь в недоступности кредита. Важен сам принцип: одинаковая выплата может по-разному менять решения разных людей.

Поэтому моим выводом для украинской социальной политики является сочетание немедленной помощи нуждающимся с поддержкой будущей способности зарабатывать. Дизайн программы следует проверять по результатам для разных групп, а не только по объему распределенных средств. Так становится очевидной, например, неэффективность программ типа «Национального кэшбека».

Теория Голла помогает задать вопрос о механизме: кэшбек может изменять выбор товаров, а, например, доступная ипотека – решение приобрести жилье.