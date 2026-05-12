Читати українською
В Кропивницком за $2,25 млн на продажу выставлена девятиэтажная гостиница "Европа" (ФОТО)
В центре Кропивницкого Кировоградской области за $2 250 000 выставлен на продажу девятиэтажный гостиничный комплекс "Европа". Общая площадь объекта составляет 7678 м², полезная — 5519 м². Центральная локация состоит из 96 номеров, которые можно переоборудовать в мологабаритное жилье или медицинский центр.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.
Технические характеристики и состояние
Отель построен в 1992 году с использованием железобетонных конструкций, силикатного кирпича и натурального камня.
В 2021 году проведена частичная реконструкция, включавшая:
- обновление сетей водоснабжения и отопления;
- установка систем противопожарной защиты и видеонаблюдения;
- внедрение карточного доступа и IP-телефонии;
замену окон, дверей и модернизацию номерного фонда.
Земельный участок и инженерия
Участок площадью 0,36 га находится в аренде на 49 лет (до 21.10.2053). Целевое предназначение предполагает строительство и обслуживание зданий торговли. Стоимость аренды земли составляет 42300 грн в месяц.
Инженерная инфраструктура включает:
- автономное газовое отопление Buderus мощностью 733 кВт;
- центральное водоснабжение с собственной насосной станцией;
- городскую канализацию;
- электроснабжение II категории через два трансформатора и отдельный ввод.
Перспективы использования
Масштаб объекта и центральное расположение с интенсивным пешеходным трафиком позволяют рассматривать следующие форматы эксплуатации:
- отель или апарт-отель;
- малогабаритное жилье;
- студенческое или сервисное проживание;
- медицинский центр или частная клиника;
- жилищно-коммерческий комплекс.
