В Кропивницком за $2,25 млн на продажу выставлена девятиэтажная гостиница "Европа" (ФОТО)

отель Европа, Кропивницкий
В Кропивницком продается гостиница "Европа" / Inventure

В центре Кропивницкого Кировоградской области за $2 250 000 выставлен на продажу девятиэтажный гостиничный комплекс "Европа". Общая площадь объекта составляет 7678 м², полезная — 5519 м². Центральная локация состоит из 96 номеров, которые можно переоборудовать в мологабаритное жилье или медицинский центр.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Технические характеристики и состояние

Отель построен в 1992 году с использованием железобетонных конструкций, силикатного кирпича и натурального камня.

В 2021 году проведена частичная реконструкция, включавшая:

  • обновление сетей водоснабжения и отопления;
  • установка систем противопожарной защиты и видеонаблюдения;
  • внедрение карточного доступа и IP-телефонии;
  • замену окон, дверей и модернизацию номерного фонда.

Земельный участок и инженерия

Участок площадью 0,36 га находится в аренде на 49 лет (до 21.10.2053). Целевое предназначение предполагает строительство и обслуживание зданий торговли. Стоимость аренды земли составляет 42300 грн в месяц.

Инженерная инфраструктура включает:

  • автономное газовое отопление Buderus мощностью 733 кВт;
  • центральное водоснабжение с собственной насосной станцией;
  • городскую канализацию;
  • электроснабжение II категории через два трансформатора и отдельный ввод.
отель Европа, Кропивницкий / Inventure

Перспективы использования

Масштаб объекта и центральное расположение с интенсивным пешеходным трафиком позволяют рассматривать следующие форматы эксплуатации:

  • отель или апарт-отель;
  • малогабаритное жилье;
  • студенческое или сервисное проживание;
  • медицинский центр или частная клиника;
  • жилищно-коммерческий комплекс.

Напомним, в селе Забуяние Киевской области за $3 000 000 продается 49% курортного комплекса Mandra Petrichor. Объект расположен в сосновом лесу в 70 км от Киева. Проект нацелен на премиум-сегмент кратковременного отдыха.

Автор:
Татьяна Ковальчук