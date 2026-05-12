В Кропивницком за $2,25 млн на продажу выставлена девятиэтажная гостиница "Европа" (ФОТО)

В центре Кропивницкого Кировоградской области за $2 250 000 выставлен на продажу девятиэтажный гостиничный комплекс "Европа". Общая площадь объекта составляет 7678 м², полезная — 5519 м². Центральная локация состоит из 96 номеров, которые можно переоборудовать в мологабаритное жилье или медицинский центр.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Технические характеристики и состояние

Отель построен в 1992 году с использованием железобетонных конструкций, силикатного кирпича и натурального камня.

В 2021 году проведена частичная реконструкция, включавшая:

обновление сетей водоснабжения и отопления;

установка систем противопожарной защиты и видеонаблюдения;

внедрение карточного доступа и IP-телефонии;

замену окон, дверей и модернизацию номерного фонда.



Земельный участок и инженерия

Участок площадью 0,36 га находится в аренде на 49 лет (до 21.10.2053). Целевое предназначение предполагает строительство и обслуживание зданий торговли. Стоимость аренды земли составляет 42300 грн в месяц.

Инженерная инфраструктура включает:

автономное газовое отопление Buderus мощностью 733 кВт;

центральное водоснабжение с собственной насосной станцией;

городскую канализацию;

электроснабжение II категории через два трансформатора и отдельный ввод.

Перспективы использования

Масштаб объекта и центральное расположение с интенсивным пешеходным трафиком позволяют рассматривать следующие форматы эксплуатации:

отель или апарт-отель;

малогабаритное жилье;

студенческое или сервисное проживание;

медицинский центр или частная клиника;

жилищно-коммерческий комплекс.

