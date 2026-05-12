Энергетическая устойчивость: Нацкомиссия приняла решение по поддержанию стабильной работы энергосистемы
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, направленное на усиление устойчивости и обеспечение балансовой надежности объединенной энергетической системы страны.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Ключевые изменения в регулировании
На открытом заседании 12 мая 2026 согласованы изменения во Временном порядке приобретения вспомогательной услуги для обеспечения резервов замещения (третичное регулирование). Основные новшества включают:
- определение предельной цены природного газа для производителей электроэнергии, не имеющих фиксированной цены по механизму ПСО;
- актуализация уровня условно постоянных затрат производителей;
- временное распространение действия Порядка вспомогательной услуги обеспечения резервов замещения на поставщиков вспомогательных услуг и оборудования на территориях, определенных правительственным постановлением № 2026.
Значения для потребителей и системы
Реализация этих изменений позволит привлечь дополнительное оборудование к балансировке сети. Это снижает риски возникновения дефицита мощности, прежде всего в наиболее уязвимых регионах, где поддержка локальной генерации критическая для стабильного электроснабжения.
"Ожидается, что реализация решения позволит части генерирующих мощностей продолжить работу и усилит возможности НЭК "Укрэнерго" по балансировке ОЭС Украины", - отмечают в НКРЭКУ.
Новые правила также будут способствовать стабильному прохождению периодов повышенной нагрузки. Оператор системы передачи получит больше инструментов для оперативного привлечения резервов и реагирования на аварийные ситуации.
Ранее сообщалось, что НКРЭКУ сократила сроки присоединения новых генерирующих мощностей к сети: детали решения .