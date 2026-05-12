Энергетическая устойчивость: Нацкомиссия приняла решение по поддержанию стабильной работы энергосистемы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, направленное на усиление устойчивости и обеспечение балансовой надежности объединенной энергетической системы страны.

Ключевые изменения в регулировании

На открытом заседании 12 мая 2026 согласованы изменения во Временном порядке приобретения вспомогательной услуги для обеспечения резервов замещения (третичное регулирование). Основные новшества включают:

определение предельной цены природного газа для производителей электроэнергии, не имеющих фиксированной цены по механизму ПСО;

актуализация уровня условно постоянных затрат производителей;

временное распространение действия Порядка вспомогательной услуги обеспечения резервов замещения на поставщиков вспомогательных услуг и оборудования на территориях, определенных правительственным постановлением № 2026.

Значения для потребителей и системы

Реализация этих изменений позволит привлечь дополнительное оборудование к балансировке сети. Это снижает риски возникновения дефицита мощности, прежде всего в наиболее уязвимых регионах, где поддержка локальной генерации критическая для стабильного электроснабжения.

"Ожидается, что реализация решения позволит части генерирующих мощностей продолжить работу и усилит возможности НЭК "Укрэнерго" по балансировке ОЭС Украины", - отмечают в НКРЭКУ.

Новые правила также будут способствовать стабильному прохождению периодов повышенной нагрузки. Оператор системы передачи получит больше инструментов для оперативного привлечения резервов и реагирования на аварийные ситуации.

