Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Наличный курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,83

51,65

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Энергетическая устойчивость: Нацкомиссия приняла решение по поддержанию стабильной работы энергосистемы

электросети
НКРЭКУ приняла решение для поддержания стабильной работы энергосистемы / Freepik

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, направленное на усиление устойчивости и обеспечение балансовой надежности объединенной энергетической системы страны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Ключевые изменения в регулировании

На открытом заседании 12 мая 2026 согласованы изменения во Временном порядке приобретения вспомогательной услуги для обеспечения резервов замещения (третичное регулирование). Основные новшества включают:

  • определение предельной цены природного газа для производителей электроэнергии, не имеющих фиксированной цены по механизму ПСО;
  • актуализация уровня условно постоянных затрат производителей;
  • временное распространение действия Порядка вспомогательной услуги обеспечения резервов замещения на поставщиков вспомогательных услуг и оборудования на территориях, определенных правительственным постановлением № 2026.

Значения для потребителей и системы

Реализация этих изменений позволит привлечь дополнительное оборудование к балансировке сети. Это снижает риски возникновения дефицита мощности, прежде всего в наиболее уязвимых регионах, где поддержка локальной генерации критическая для стабильного электроснабжения.

"Ожидается, что реализация решения позволит части генерирующих мощностей продолжить работу и усилит возможности НЭК "Укрэнерго" по балансировке ОЭС Украины", - отмечают в НКРЭКУ.

Новые правила также будут способствовать стабильному прохождению периодов повышенной нагрузки. Оператор системы передачи получит больше инструментов для оперативного привлечения резервов и реагирования на аварийные ситуации.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ сократила сроки присоединения новых генерирующих мощностей к сети: детали решения .

Автор:
Татьяна Ковальчук