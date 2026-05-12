Енергетична стійкість: Нацкомісія ухвалила рішення для підтримки стабільної роботи енергосистеми

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення, спрямоване на посилення стійкості та забезпечення балансової надійності об’єднаної енергетичної системи країни.

Ключові зміни у регулюванні

На відкритому засіданні 12 травня 2026 року погоджено зміни до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення резервів заміщення (третинне регулювання). Основні нововведення включають:

визначення граничної ціни природного газу для виробників електроенергії, які не мають фіксованої ціни за механізмом ПСО;

актуалізація рівня умовно-постійних витрат виробників;

тимчасове поширення дії Порядку допоміжної послуги забезпечення резервів заміщення на постачальників допоміжних послуг та їхнє обладнання на територіях, визначених урядовою постановою № 2026.

Значення для споживачів та системи

Реалізація цих змін дозволить залучити додаткове обладнання до балансування мережі. Це знижує ризики виникнення дефіциту потужності, насамперед у найбільш вразливих регіонах, де підтримка локальної генерації є критичною для стабільного електропостачання.

"Очікується, що реалізація рішення дозволить частині генеруючих потужностей продовжити роботу та посилить можливості НЕК "Укренерго" щодо балансування ОЕС України", — зазначають в НКРЕКП.

Нові правила також сприятимуть стабільному проходженню періодів підвищеного навантаження. Оператор системи передачі отримає більше інструментів для оперативного залучення резервів та реагування на аварійні ситуації.

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП скоротила терміни приєднання нових генеруючих потужностей до мережі: деталі решення.