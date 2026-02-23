НКРЕКП скоротила терміни приєднання нових генеруючих потужностей до мережі: деталі решення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла зміни до постанови №352. Нові правила спрямовані на пришвидшення приєднання електроустановок до мереж під час дії воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

"Від швидкості введення нових генеруючих потужностей безпосередньо залежить стабільність роботи критичної інфраструктури, громад і бізнесу. Саме тому регуляторна політика у цій сфері поступово трансформується від загальних процедур до більш гнучких та передбачуваних механізмів", — зазначає регулятор.

Прийняті зміни встановлюють чіткі строки розгляду операторами систем розподілу (ОСР) проєктної документації на приєднання генеруючих установок, розробленої замовниками.

Терміни розгляду

Постановою № 247 від 17 лютого 2026 року, встановлено жорсткі часові межі для операторів систем розподілу (ОСР).

Для об’єктів потужністю до 5 МВт:

первинний розгляд — до 5 робочих днів;

повторний розгляд — до 2 робочих днів.

Для об’єктів потужністю понад 5 МВт:

первинний розгляд — до 10 робочих днів;

повторний розгляд — до 5 робочих днів.

"Під час повторного розгляду проєктної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проєктної документації або неусунення раніше наданих зауважень", — зазначено у постанові.

Розрахунки вартості для активних споживачів

До 1 жовтня 2026 року діятиме особливий порядок визначення плати за збільшення потужності відпуску електроенергії в мережу для непобутових активних споживачів. Це стосується тих, хто встановлює когенераційні, газопоршневі або газотурбінні установки.

Основні положення:

ціна приєднання розраховується на основі фактичної вартості обладнання та робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією;

новий алгоритм застосовується, якщо споживач звертається щодо збільшення потужності понад 50% від поточної дозволеної величини;

оператор системи розподілу зобов’язаний письмово обґрунтовувати кожне рішення про доопрацювання з посиланням на нормативні вимоги.

Зазначається, що постанова НКРЕКП набула чинності 17 лютого 2026 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні до загальної енергомережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей, однак значна частина встановлених і технічно готових до запуску установок досі не працює в громадах.