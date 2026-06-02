Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,13

EUR

51,80

51,63

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські виробники сиру змушені знижувати ціни: що прогнозують у червні

Ціни на сир в Україні знижуються
Ціни на сир в Україні знижуються / Depositphotos

Наприкінці весни ситуація на українському ринку сиру не змінилася. Через слабкий попит покупців виробники змушені постійно знижувати ціни та влаштовувати акції, щоб розпродати продукцію в магазинах і торгових мережах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Зазначається, що обсяги виробництва традиційних твердих сирів наразі є нижчими порівняно з аналогічними показниками минулого року.

Водночас сегмент м’яких та розсільних сирів демонструє значно кращі результати та утримує позитивний тренд. У той же час темпи зростання у категоріях плавлених сирів та сирних продуктів помітно сповільнилися.

Експортний напрямок для українських сироварів також демонструє відносну стабільність — зовнішньоторговельні ціни протягом останніх місяців тримаються на сталому рівні.

Проте із початком літнього періоду оператори ринку очікують традиційного сезонного зниження купівельної активності.

За прогнозами профільних експертів, у червні суттєвих цінових коливань на внутрішньому ринку не передбачається, хоча ефективний збут і реалізація готової продукції залишаються ключовим викликом для всієї молочної галузі.

Раніше повідомлялося, що світовий ринок молочної продукції входить у фазу надлишкової пропозиції: зростання виробництва молока в ключових регіонах призвело до зниження цін на масло, сир та інші молочні продукти. Найбільше тиск відчувають виробники в Європі, де скорочуються прибутки галузі.

Автор:
Тетяна Бесараб