Українські виробники сиру змушені знижувати ціни: що прогнозують у червні

Наприкінці весни ситуація на українському ринку сиру не змінилася. Через слабкий попит покупців виробники змушені постійно знижувати ціни та влаштовувати акції, щоб розпродати продукцію в магазинах і торгових мережах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Зазначається, що обсяги виробництва традиційних твердих сирів наразі є нижчими порівняно з аналогічними показниками минулого року.

Водночас сегмент м’яких та розсільних сирів демонструє значно кращі результати та утримує позитивний тренд. У той же час темпи зростання у категоріях плавлених сирів та сирних продуктів помітно сповільнилися.

Експортний напрямок для українських сироварів також демонструє відносну стабільність — зовнішньоторговельні ціни протягом останніх місяців тримаються на сталому рівні.

Проте із початком літнього періоду оператори ринку очікують традиційного сезонного зниження купівельної активності.

За прогнозами профільних експертів, у червні суттєвих цінових коливань на внутрішньому ринку не передбачається, хоча ефективний збут і реалізація готової продукції залишаються ключовим викликом для всієї молочної галузі.

Раніше повідомлялося, що світовий ринок молочної продукції входить у фазу надлишкової пропозиції: зростання виробництва молока в ключових регіонах призвело до зниження цін на масло, сир та інші молочні продукти. Найбільше тиск відчувають виробники в Європі, де скорочуються прибутки галузі.