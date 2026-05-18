Імпорт сиру в Україну впав на 20%: як це вплине на ціни в супермаркетах

Українські сировари знижують ціни на сир через конкуренцію з імпортом / Depositphotos

Український ринок сиру увійшов у традиційний період сезонного спаду продажів напередодні літа у відносно стабільному стані. Проте вітчизняні сировари констатують, що загальні обсяги реалізації наразі залишаються нижчими, ніж у попередні роки. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Головним викликом для галузі залишається висока конкуренція з боку європейських постачальників, яка змушує локальні компанії йти на радикальні цінові поступки.

Зниження імпорту у квітні 

У квітні на ринку зафіксували позитивну для українських компаній тенденцію: закупівлі сичужних сирів з-за кордону скоротилися порівняно з березнем. Зокрема, постачання європейських твердих та напівтвердих сирів зменшилося майже на п’яту частину (на 20%).

Попри цей короткочасний спад, загальна статистика від початку року все ще викликає серйозне занепокоєння в українських виробників.

Загальні обсяги імпорту за перші місяці року суттєво перевищують аналогічні показники минулого року, що продовжує обмежувати частку внутрішнього виробника на полицях рітейлу.

Акційні знижки

Аналітики галузі прогнозують, що найближчим часом імпортери будуть змушені частково обмежити закупівлі європейського сиру. Причиною цього стало помітне зростання відпускних цін у самому Євросоюзі.

Щоб скористатися цим моментом та утримати споживача в умовах низького сезону, українські компанії розгорнули активну цінову політику. Вітчизняні заводи дедалі частіше відвантажують продукцію в торговельні мережі з великими акційними знижками.

Водночас імпортери також активно використовують акційні механізми, що посилює цінову конкуренцію.

Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту української молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.

Автор:
Тетяна Бесараб