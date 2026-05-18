Импорт сыра в Украину упал на 20%: как это отразится на ценах в супермаркетах

Украинские сыровары снижают цены на сыр из-за конкуренции с импортом / Depositphotos

Украинский рынок сыра вошел в традиционный период сезонного спада продаж в преддверии лета в относительно стабильном состоянии. Однако отечественные сыровары констатируют, что общие объемы реализации остаются ниже, чем в предыдущие годы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Главным вызовом для отрасли остается высокая конкуренция со стороны европейских поставщиков, заставляющая локальные компании идти на радикальные ценовые уступки.

Снижение импорта в апреле

В апреле на рынке зафиксировали положительную для украинских компаний тенденцию: закупки сычужных сыров из-за границы сократились по сравнению с мартом. В частности, поставки европейских твердых и полутвердых сыров уменьшились почти на пятую часть (на 20%).

Несмотря на кратковременный спад, общая статистика с начала года все еще вызывает серьезную обеспокоенность у украинских производителей.

Общие объемы импорта за первые месяцы года существенно превышают аналогичные показатели в прошлом году, что продолжает ограничивать долю внутреннего производителя на полках ритейла.

Акционные скидки

Аналитики отрасли прогнозируют, что в ближайшее время импортеры вынуждены будут частично ограничить закупки европейского сыра. Причиной тому стал заметный рост отпускных цен в самом Евросоюзе.

Чтобы воспользоваться этим моментом и удержать потребителя в низком сезоне, украинские компании развернули активную ценовую политику. Отечественные заводы все чаще отгружают продукцию в торговые сети с большими акционными скидками.

В то же время, импортеры также активно используют акционные механизмы, что усиливает ценовую конкуренцию.

Напомним, за первую половину апреля объемы экспорта украинской молочной продукции упали на 9,1% по сравнению с мартом. Общая стоимость внешней торговли в этом сегменте за указанный период составила $23,2 млн. Это на 6,1% меньше, чем в марте этого года.

Автор:
Татьяна Бессараб