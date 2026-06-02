Украинские производители сыра вынуждены снижать цены: что прогнозируют в июне

В конце весны ситуация на украинском рынке сыра не изменилась. Из-за слабого спроса покупателей производители вынуждены постоянно снижать цены и устраивать акции, чтобы распродать продукцию в магазинах и торговых сетях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Отмечается, что объемы производства традиционных твердых сыров сейчас ниже по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

В то же время, сегмент мягких и рассельных сыров демонстрирует значительно лучшие результаты и удерживает положительный тренд. В то же время темпы роста в категориях плавленых сыров и творожных продуктов заметно замедлились.

Экспортное направление для украинских сыроделов также демонстрирует относительную стабильность — внешнеторговые цены в последние месяцы держатся на постоянном уровне.

Однако с началом летнего периода операторы рынка ожидают традиционного сезонного снижения покупательной активности.

По прогнозам профильных экспертов, в июне существенных ценовых колебаний на внутреннем рынке не предполагается, хотя эффективный сбыт и реализация готовой продукции остаются ключевым вызовом всей молочной отрасли.

Ранее сообщалось, что мировой рынок молочной продукции входит в фазу избыточного предложения: рост производства молока в ключевых регионах привел к снижению цен на масло, творог и другие молочные продукты. Больше всего давление испытывают производители в Европе, где сокращаются доходы отрасли.

Автор:
Татьяна Бессараб