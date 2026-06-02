Meta расширяет контроль над контентом для подростков и тестирует новый инструмент в Instagram

Компания Meta расширяет настройки ограничения контента для подростковых аккаунтов в Instagram, Facebook и Messenger на глобальном уровне. Этот шаг направлен на обеспечение безопасности и соответствия контенту возраста младших пользователей, поскольку социальные платформы находятся под более придирчивым контролем по вопросам здоровья и безопасности детей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Эта инициатива, впервые запущенная в отдельных странах в октябре прошлого года, призвана закрыть детям доступ к неприемлемым материалам. Кроме того, Meta анонсировала новую функцию в Instagram, разработанную для разнообразия контента, который видят подростки, чтобы предотвратить повторяющийся показ публикаций на одну и ту же тематику.

Судебные иски, регуляторное давление и новые инструменты

В апреле Meta уже предупреждала инвесторов, что юридическое и регуляторное противодействие в Европейском Союзе и США из-за проблем влияния соцсетей на молодежь "может существенно повлиять на наш бизнес и финансовые результаты".

Опасения компании имеют реальную основу. Ведь 25 марта во время резонансного судебного процесса присяжные в Лос-Анджелесе признали Meta и Alphabet (материнскую компанию Google) виновными в халатности из-за разработки платформ, вредящих молодежи. Суд присудил выплатить совокупную компенсацию в размере 6 миллионов долларов 20-летней девушке, заявившей, что получила тяжелую зависимость от соцсетей в детстве.

Какие именно изменения вводит Meta для защиты подростков:

Настройки по умолчанию: фильтрация контента "13+", отсекающая неприемлемые для подростков материалы, теперь активирована автоматически для всех подростковых аккаунтов.

Режим "Ограниченного контента": позже в этом году у Facebook и Messenger появится еще более строгий режим ограничений, предлагающий максимально изолированную от взрослых тем среду.

Балансировка ленты в Instagram: соцсеть уже тестирует инструмент, который не позволит подросткам видеть чрезмерное количество публикаций определенного типа.

"Мы понимаем, что определенный контент - например, сообщения о питании, тяжелой атлетике или способах преодоления тревожности - может быть полезен. Однако он должен балансироваться с другими типами информации, а не демонстрироваться пользователю непрерывно", - отметили в компании Meta.

Напомним, ранее ЕС обвинил Meta в допуске детей в Instagram и Facebook. Европейская комиссия обнародовала предварительные выводы расследования о возможном нарушении Закона о цифровых услугах (DSA), отмечая, что механизмы блокирования доступа детей в возрасте до 13 лет на этих платформах недостаточно эффективны.