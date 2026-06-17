Угроза Трампа возобновить санкции против российской нефти обрушила рынок акций РФ до новых минимумов

Угроза президента США Дональда Трампа возобновить санкции против российской нефти, временно приостановленные из-за войны в Иране, опустила российский рынок акций на новые минимумы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Рынок перешел к обвалу

Отмечается, что индекс Московской биржи завершил вторник снижением на 2,05% – вторым по масштабам этого года – и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года.

Впервые почти за 8 месяцев индекс Московской биржи закончил день ниже отметки 2500 пунктов. А гонку вниз возглавили акции нефтяных компаний. Так, акции "Роснефти" обвалились на 5,5%, "Лукойла" – на 5,3%, "Сургутнефтегаза" – на 3,1%. На 3,3% подешевела "Газпром нефть", которая после налета дронов была вынуждена остановить Московский НПЗ. На 7,2% упали акции "Татнефти", у которой из-за дронов стал крупнейший НПЗ "Танеко".

"Снижение нефтяных цен придало котировкам российских акций дополнительный негатив", - отмечает аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что на ожиданиях разблокирования Ормузского пролива котировки нефти марки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня.

Возобновление санкций Трампа приведет к сокращению доходов России, пишут аналитики "Вектор Капитала".

Экономист Виктор Тунев отмечает, что с начала года российский фондовый рынок потерял 3 триллиона рублей ($41,38 млрд) капитализации, по довоенным уровням — 13 триллионов ($179,4 млрд — $182 млрд) капитализации, а по размеру экономики суммарная стоимость всех акций близка к ВВП.

США могут вскоре возобновить санкции против российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом сможет вскоре снова ввести санкции против российской нефти. Такая возможность появится после открытие Ормузского пролива, передает слова американского лидера. Euronews .

"Мы сможем это сделать, потому что нефть теперь течет. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, мы не хотели препятствовать потоку нефти, поэтому мы можем сделать это в ближайшее время", — заявил Трамп после рабочих встреч по Украине и Ближнему Востоку на саммите G7.

Напомним, после начала войны на Ближнем Востоке Соединенные Штаты трижды предпринимали ослабление санкций против российской нефти. 18 мая Министерство финансов США ввело временную 30-дневную генеральную лицензию, позволяющую наиболее энергетически уязвимым странам получить доступ к российской нефти. Это вызвало недовольство Украины и ее союзников, стремящихся усилить давление на Москву.