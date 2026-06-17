Московский НПЗ остановил работу после атаки украинских дронов

Московский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший поставщик топлива в Московской области, остановил работу 16 июня после атаки украинских дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Источники агентства сообщили, что удар по нефтеперерабатывающему заводу повредил первичную перерабатывающую установку, обеспечивающую 53% мощностей предприятия.

Московский НПЗ в ближайшие несколько дней рассчитывает возобновить переработку нефти на второй из двух первичных установок — ЕВРО+ (комбинированная установка первичной переработки нефти) производительностью 18.800 тонн в сутки. В период проведения восстановительного ремонта на АВТ-6 Московский НПЗ будет работать на пониженной мощности.

Московский НПЗ обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей столицы России и области в бензине. Он расположен в 15 километрах от Кремля.

Удар по НПЗ в Москве

Ранее в Генштабе ВСУ уточнили, что в результате атаки на Московский НПЗ, обеспечивающий до 40% потребностей российской столицы в бензине и около 50% — в дизельном топливе, повреждена ключевая установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

Также, по данным Генштаба, из-за украинских ударов по состоянию на июнь 2026 года в России остановили работу более 40 технологических установок нефтепереработки, а под ударом находились уже 16 крупных российских НПЗ и терминалов.

Из-за этого, согласно информации ОПЕК, добыча нефти в России упала до годового минимума - до 9,009 млн баррелей в сутки, а производство бензина обрушилось до 16-летнего минимума.

16 июня мэр Москвы Сергей Собянини сообщил, что объект на Московском НПЗ получил повреждение в результате атаки дронов.

Также нефтеперерабатывающий завод "ТАНЕКО" российской компании "Татнефть" в Татарстане (РФ) полностью остановил переработку нефти с 12 июня после атаки украинских дронов.