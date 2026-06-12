Наносят большой вред: удары украинских дронов обрушили экспорт российской нефти на 34%

Украина вдвое нарастила количество глубоких ударов по территории России за последний год и наносит ее нефтяной экономике гораздо больший ущерб, чем принято считать.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в аналитическом материале издания The Economist .

Украинские удары по РФ

В 2025 году Украина нанесла 658 ударов по целям на расстоянии более 100 км от границы — почти вдвое больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. В 2026 году, по текущему темпу, этот показатель может превысить 800.

The Economist проанализировал 1289 украинских ударов по объектам, расположенным на расстоянии более 100 км от украинской границы. По подсчетам издания, если в 2022-2024 годах было зафиксировано 335 таких ударов, то только в 2025 году их количество составило 658.

Инфографика The Economist

Наиболее пострадавшие объекты – порты и нефтеперерабатывающие заводы.Туапсе, крупнейший нефтяной терминал России на Черном море, получил несколько последовательных ударов, после одного из которых произошел масштабный разлив нефти. Санкт-Петербург, находящийся в 800 км от украинской границы, стал регулярной целью.

РФ теряет нефтяные доходы

Нынешней весной добыча нефти в России упала на 15% по сравнению с годом ранее, несмотря на высокие цены.

"Результаты свидетельствуют, что с июня 2025 года Россия зарабатывает на ископаемом топливе меньше, чем можно было бы ожидать при текущих ценах на нефть Brent, и этот разрыв продолжает расти", - пишет издание.

В период с июня по декабрь 2025 года доходы России от экспорта энергоносителей были на $18 млрд, или на 12%, ниже, чем обычно можно было бы ожидать. В первые четыре месяца 2026 года они уже были на 34% ниже прогнозируемого уровня .

Аналитики приходят к выводу, что удары уже наносят экономике РФ миллиардный ущерб, если же Украина сможет нарастить темпы и глубину атак, то последствия могут стать еще более ощутимыми.

Ключевые НПЗ в центральной части России приостановили работу

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд за все время войны, атаковав российские НПЗ 16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов пришлось на нефтепроводы, нефтебазы и порты. Это спровоцировало падение объемов переработки сырья до минимального уровня за последние 16 лет и создало реальные риски внутреннего дефицита горючего в РФ в преддверии летнего сезона.