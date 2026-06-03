Санкт-Петербург атаковали дроны в день визита Путина: горит крупнейший нефтяной терминал

Утром среды, 3 июня, Санкт-Петербург атаковали беспилотники. Под атакой оказался "Петербургский нефтяной терминал" — один из самых больших комплексов на северо-западе России.

Как пишет Delo.ua, об атаке на регион сообщил губернатор Ленинградской области РФ Александр Дрозденко.

По его словам, по состоянию на 7:00 над территорией региона было сбито 50 беспилотников. О последствиях атаки он не сообщил.

Украина ударила по крупнейшему нефтяному терминалу России на Балтике

Telegram-каналы со ссылкой на жителей писали, что под атакой оказался "Петербургский нефтяной терминал" - самый крупный нефтеперерабатывающий комплекс на северо-западе России. Этот терминал является одним из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе. На его территории площадью 37 га расположен 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов.

Атака на терминал состоялась в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое пройдет с 3 по 6 июня. На нем ожидается выступление Владимира Путина. "Экспофорум", где состоится мероприятие, находится в 17 км от попавшего под удар нефтяного терминала.

Удар по военному заводу в Тамбовской области

Также в эту ночь под атакой оказался город Мичуринск в Тамбовской области.

"В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет", - сообщил губернатор региона Евгений Первищев.

Как пишет Astra, дроны атаковали завод "Прогресс", выпускающий оборудование для систем управления авиационной и ракетной техникой. Это предприятие уже подвергалось атакам в феврале текущего года, в июне 2025-го и декабре 2024-го.

Ключевые НПЗ в центральной части России приостановили работу

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд за все время войны, атаковав российские НПЗ 16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов пришлось на нефтепроводы, нефтебазы и порты. Это спровоцировало падение объемов переработки сырья до минимального уровня за последние 16 лет и создало реальные риски внутреннего дефицита горючего в РФ в преддверии летнего сезона.