Один из крупнейших НПЗ в России остановился после атаки украинских дронов

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде в России компании "Лукойл" приостановил переработку нефти после атаки украинских дронов 29 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным собеседников журналистов, установка перегонки сырой нефти АВТ-1, обеспечивающая 40% мощности завода, была остановлена.

Другие установки, АВТ-6 и АВТ-5 также были остановлены.

Волгоградский НПЗ является одним из самых больших в России — в 2024 году он переработал 13,5 млн тонн нефти, что составляет около 5% общего объема переработки в стране. Завод производил 6 млн. тонн дизельного горючего, 1,9 млн. тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута в год.

Местный губернатор сообщил, что во время атаки на Волгоградскую область погиб один человек, еще двое получили ранения.

Генеральный штаб ВСУ сообщал, что в ночь на 29 мая украинские военные поразили Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России, а также нефтяная станция «Ярославль-3» и другие российские объекты. Волгоградский НПЗ поразили военные подразделений Deep-strike ССО.

НПЗ выполняет функцию стратегического топливного хаба между фронтовыми и тыловыми российскими подразделениями, а также обеспечивает Черноморский флот РФ бензином, дизельным и авиационным топливом.

Ключевые НПЗ в центральной части России приостановили работу

Практически все основные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России были вынуждены остановить или сократить производство топлива после ударов украинских дронов за последние две недели.

Среди нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями для украинских дронов — Киришский НПЗ, Московский и Рязанский НПЗ, а также заводы в Нижнем Новгороде и Ярославле.

Это составляет около четверти общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Согласно подсчетам Bloomberg, в мае Украина установила рекорд за все время войны, атаковав российские НПЗ 16 раз в течение месяца. Также более 10 ударов пришлось на нефтепроводы, нефтебазы и порты. Это спровоцировало падение объемов переработки сырья до минимального уровня за последние 16 лет и создало реальные риски внутреннего дефицита горючего в РФ в преддверии летнего сезона.