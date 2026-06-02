Обстрел Киева: в результате российской атаки сгорел автосалон китайских электрокаров Zeekr

Во время ночной комбинированной атаки на Киев в ночь на 2 июня был разрушен автосалон китайских электромобилей Zeekr. Пожар полностью уничтожил здание и находившиеся внутри автомобили.

Как пишет Delo.ua, соответствующие снимки опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о площади возгорания и масштабе разрушений выясняется.

Фото: ГСЧС



Этот автосалон расположен в Подольском районе столицы, был одним из первых салонов бренда на территории Украины.

Поврежденный комплекс совмещал официальный дилерский автоцентр и сервисную зону. При этом находящийся на Позняках другой киевский шоурум компании во время обстрела не пострадал.

О Zeekr

Бренд Zeekr создан в 2021 году и принадлежит автомобильному концерну Geely. Компания выпускает электромобили и гибриды, основанные на общей платформе SEA. Марка входит в одну структуру (Geely Holding Group) вместе с такими производителями; как Volvo, Polestar и Lotus.

Модельный ряд компании состоит из нескольких типов автомобилей: компактного кроссовера Zeekr X, лифтбеков Zeekr 001 и Zeekr 007, а также минивэна Zeekr 009. Машины производятся с использованием цифровой оснастки салона и систем автономного управления. Бренд официально работает на рынке Украины, а минимальная стоимость моделей в официальных дилерских сетях составляет от 30 000 долларов.

Напомним, 2 июня российская армия нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки пострадало одно из зданий столичной налоговой на правом берегу Киева.