Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Обстріл Києва: внаслідок російської атаки згорів автосалон китайських електрокарів Zeekr

автосалон Zeekr у Києві
Внаслідок російської атаки зруйновано автосалон Zeekr у Києві / ДСНС України

Під час нічної комбінованої атаки на Київ у ніч на 2 червня було зруйновано автосалон китайських електромобілів Zeekr. Пожежа повністю знищила будівлю та автомобілі, які знаходилися всередині. 

Як пише Delo.ua, відповідні знімки опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформація про площу займання та масштаб руйнувань наразі з'ясовується.

Фото 2 — Обстріл Києва: внаслідок російської атаки згорів автосалон китайських електрокарів Zeekr
Фото: ДСНС

Цей автосалон, розташований у Подільському районі столиці, був одним із перших салонів бренду на території України.

Пошкоджений комплекс поєднував у собі офіційний дилерський автоцентр та сервісну зону. При цьому інший київський шоурум компанії, який знаходиться на Позняках, під час обстрілу не постраждав.

Про Zeekr

Бренд Zeekr створений у 2021 році та належить автомобільному концерну Geely. Компанія випускає електромобілі та гібриди, які базуються на спільній платформі SEA. Марка входить до однієї структури (Geely Holding Group) разом із такими виробниками; як Volvo, Polestar та Lotus.

Модельний ряд компанії складається з кількох типів автомобілів: компактного кросовера Zeekr X, ліфтбеків Zeekr 001 і Zeekr 007, а також мінівена Zeekr 009. Машини виробляються з використанням цифрового оснащення салону та систем автономного управління. Бренд офіційно працює на ринку України, а мінімальна вартість моделей в офіційних дилерських мережах становить від $30 000.

Нагадаємо, 2 червня російська армія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва.

Автор:
Тетяна Ковальчук