Обстріл Києва: внаслідок російської атаки згорів автосалон китайських електрокарів Zeekr

Під час нічної комбінованої атаки на Київ у ніч на 2 червня було зруйновано автосалон китайських електромобілів Zeekr. Пожежа повністю знищила будівлю та автомобілі, які знаходилися всередині.

Як пише Delo.ua, відповідні знімки опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформація про площу займання та масштаб руйнувань наразі з'ясовується.

Цей автосалон, розташований у Подільському районі столиці, був одним із перших салонів бренду на території України.

Пошкоджений комплекс поєднував у собі офіційний дилерський автоцентр та сервісну зону. При цьому інший київський шоурум компанії, який знаходиться на Позняках, під час обстрілу не постраждав.

Про Zeekr

Бренд Zeekr створений у 2021 році та належить автомобільному концерну Geely. Компанія випускає електромобілі та гібриди, які базуються на спільній платформі SEA. Марка входить до однієї структури (Geely Holding Group) разом із такими виробниками; як Volvo, Polestar та Lotus.

Модельний ряд компанії складається з кількох типів автомобілів: компактного кросовера Zeekr X, ліфтбеків Zeekr 001 і Zeekr 007, а також мінівена Zeekr 009. Машини виробляються з використанням цифрового оснащення салону та систем автономного управління. Бренд офіційно працює на ринку України, а мінімальна вартість моделей в офіційних дилерських мережах становить від $30 000.

Нагадаємо, 2 червня російська армія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок атаки постраждала одна з будівель столичної податкової на правому березі Києва.