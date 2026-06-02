Ціни на пальне 2 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 2 червня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|79,94 грн (0 коп.)
|А-95
|75,96 грн (-2 коп.)
|А-92
|69,72 грн (+1 коп.)
|ДП
|85,44 грн (-10 коп.)
|Газ
|46,42 грн (-3 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|82,90
|79,90
|88,90
|47,90
|UPG
|78,40
|76,40
|83,95
|45,90
|WOG
|82,90
|79,90
|88,90
|47,90
|УКРНАФТА
|76,90
|74,90
|69,90
|85,90
|45,90
|SOCAR
|81,76
|78,90
|87,76
|47,61
|AMIC
|78,37
|75,04
|84,20
|45,72
|БРСМ-Нафта
|73,26
|80,80
|44,63
Нагадаємо, в Україні очікується суттєве здешевлення бензину та дизельного пального - вже у червні ціни на АЗС можуть знизитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.