Ціни на пальне 2 червня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 2 червня 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 79,94 грн (0 коп.) А-95 75,96 грн (-2 коп.) А-92 69,72 грн (+1 коп.) ДП 85,44 грн (-10 коп.) Газ 46,42 грн (-3 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 82,90 79,90 88,90 47,90 UPG 78,40 76,40 83,95 45,90 WOG 82,90 79,90 88,90 47,90 УКРНАФТА 76,90 74,90 69,90 85,90 45,90 SOCAR 81,76 78,90 87,76 47,61 AMIC 78,37 75,04 84,20 45,72 БРСМ-Нафта 73,26 80,80 44,63

Нагадаємо, в Україні очікується суттєве здешевлення бензину та дизельного пального - вже у червні ціни на АЗС можуть знизитися до 5 грн за літр. Поштовхом до цього стало різке падіння світових цін на нафту після повідомлень про 60-денне перемир’я між США та Іраном.