Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,03

EUR

51,60

+0,04

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гроші на власну справу без комісій: ПриватБанк запустив нову програму для ветеранського бізнесу

Приватбанк
ПриватБанк запустив програму "Ветеранське підприємництво" / Вікіпедія

ПриватБанк запустив програму "Ветеранське підприємництво", яка передбачає цільове фінансування та умови обслуговування для ветеранів, що розвивають власну справу. Серед умов — 0% комісії за видачу кредиту та рік безкоштовного обслуговування рахунку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

"Підтримка ветеранського бізнесу для нас є одним із ключових напрямів роботи у найближчі роки, адже після повернення з війни тисячі українців потребуватимуть не лише соціальної адаптації, а й можливостей для економічної самореалізації… Міцний і стабільний бізнес - це відновлення країни, створення робочих місць та розвиток громад", — зазначив член правління Привату з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Скористатися можливістю фінансування бізнесу від ПриватБанку можуть ветерани війни, зареєстровані як фізичні особи-підприємці; компанії, де ветерани є кінцевими власниками 100% бізнесу.

Підтримка ветеранського підприємництва на сьогодні є одним із напрямів розвитку банку. Як зазначили у фінустанові, програма "Ветеранське підприємництво" буде розвиватися на постійній основі, поступово розширюючи можливості для ветеранів через нові фінансові продукти, пільгові умови кредитування та обслуговування, спеціальні сервіси та консультаційну підтримку для розвитку власного бізнесу.

Нагадаємо, у травні на порталі "Дія" стала доступною послуга отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Це спрощує залучення державних грантів, участь у пільгових програмах та масштабування власної справи. 

Автор:
Тетяна Ковальчук