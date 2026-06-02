Гроші на власну справу без комісій: ПриватБанк запустив нову програму для ветеранського бізнесу

ПриватБанк запустив програму "Ветеранське підприємництво", яка передбачає цільове фінансування та умови обслуговування для ветеранів, що розвивають власну справу. Серед умов — 0% комісії за видачу кредиту та рік безкоштовного обслуговування рахунку.

"Підтримка ветеранського бізнесу для нас є одним із ключових напрямів роботи у найближчі роки, адже після повернення з війни тисячі українців потребуватимуть не лише соціальної адаптації, а й можливостей для економічної самореалізації… Міцний і стабільний бізнес - це відновлення країни, створення робочих місць та розвиток громад", — зазначив член правління Привату з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Скористатися можливістю фінансування бізнесу від ПриватБанку можуть ветерани війни, зареєстровані як фізичні особи-підприємці; компанії, де ветерани є кінцевими власниками 100% бізнесу.

Підтримка ветеранського підприємництва на сьогодні є одним із напрямів розвитку банку. Як зазначили у фінустанові, програма "Ветеранське підприємництво" буде розвиватися на постійній основі, поступово розширюючи можливості для ветеранів через нові фінансові продукти, пільгові умови кредитування та обслуговування, спеціальні сервіси та консультаційну підтримку для розвитку власного бізнесу.

Нагадаємо, у травні на порталі "Дія" стала доступною послуга отримання офіційного статусу ветеранського бізнесу. Це спрощує залучення державних грантів, участь у пільгових програмах та масштабування власної справи.