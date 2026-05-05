ПриватБанк надає пільгові умови для нових бізнес-клієнтів до кінця червня: деталі програми

ПриватБанк оголосив про запуск програми підтримки для мікро- та малого бізнесу, яка діятиме з 1 травня до 30 червня 2026 року. У цей період нові клієнти можуть скористатися пільговими умовами обслуговування рахунків та послугами еквайрингу.

Пропозиція доступна для фізичних осіб-підприємців (за винятком ІТ-сектору) та юридичних осіб, які не є бюджетними чи благодійними організаціями. Головна умова — відсутність відкритих рахунків у банку або підключення нового виду еквайрингу.

Основні пільги програми:

90 днів безкоштовного обслуговування за тарифом "Бізнес Стандарт", де абонентська плата не стягується; скасування фіксованої плати за класичні POS-термінали, за які банк бере витрати на себе;

знижена комісія за транзакції через термінали на рівні 1,3%;

нульова комісія на перші 50 тис. грн обороту через застосунок "Термінал" у смартфоні;

відсутність стандартної комісії 1,5% на перші 50 тис. грн обороту через платіжну систему LiqPay для сайтів та месенджерів.

Як повідомили в банку, абонентська плата за обслуговування рахунку, відкритого під час дії акції, у цей період не стягується. За попередніми розрахунками, відсутність фіксованої плати за POS-термінали дозволить підприємцям заощадити до 1 200 грн протягом перших трьох місяців роботи.

Клієнти можуть підключити послуги еквайрингу дистанційно через систему "Приват24 для бізнесу". Програма спрямована на спрощення переходу бізнесу на безготівкові розрахунки.

