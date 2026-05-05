ПриватБанк надає пільгові умови для нових бізнес-клієнтів до кінця червня: деталі програми

ПриватБанк оголосив про запуск програми підтримки для мікро- та малого бізнесу, яка діятиме з 1 травня до 30 червня 2026 року. У цей період нові клієнти можуть скористатися пільговими умовами обслуговування рахунків та послугами еквайрингу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Пропозиція доступна для фізичних осіб-підприємців (за винятком ІТ-сектору) та юридичних осіб, які не є бюджетними чи благодійними організаціями. Головна умова — відсутність відкритих рахунків у банку або підключення нового виду еквайрингу.

Основні пільги програми:

  • 90 днів безкоштовного обслуговування за тарифом "Бізнес Стандарт", де абонентська плата не стягується; скасування фіксованої плати за класичні POS-термінали, за які банк бере витрати на себе; 
  • знижена комісія за транзакції через термінали на рівні 1,3%; 
  • нульова комісія на перші 50 тис. грн обороту через застосунок "Термінал" у смартфоні; 
  • відсутність стандартної комісії 1,5% на перші 50 тис. грн обороту через платіжну систему LiqPay для сайтів та месенджерів.

Як повідомили в банку, абонентська плата за обслуговування рахунку, відкритого під час дії акції, у цей період не стягується. За попередніми розрахунками, відсутність фіксованої плати за POS-термінали дозволить підприємцям заощадити до 1 200 грн протягом перших трьох місяців роботи.

Клієнти можуть підключити послуги еквайрингу дистанційно через систему "Приват24 для бізнесу". Програма спрямована на спрощення переходу бізнесу на безготівкові розрахунки.

Нагадаємо,у квітні ПриватБанк оновив сервіс “Книга обліку доходів та витрат” у Приват24 для бізнесу, дозволивши підприємцям завантажувати виписки з будь-яких українських банків і вести облік в одному місці.

Автор:
Тетяна Ковальчук