Доплати по 20 тисяч гривень: хто з українців отримає премії за березень
У березні понад 12 тисяч працівників, які ліквідовували наслідки російських атак на енергетичні та транспортні об'єкти, отримають одноразову доплату у розмірі 20 тисяч гривень. Загальна сума виділених коштів склала 242 млн грн.
Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Хто потрапив до переліку на виплати
Більшу частину отримувачів допомоги становлять енергетики — це близько 9 тисяч спеціалістів, які повертали світло до осель українців. Також виплати передбачені для:
- майже 2 тисяч комунальників та газовиків;
- понад 1 тисячі залізничників. Механізм нарахування максимально прямий: підприємства перерахують кошти безпосередньо на банківські рахунки своїх співробітників.
Загалом за зимово-весняний період премії за роботу в екстремальних умовах отримали майже 40 тисяч фахівців.
В уряді зазначають, що такий інструмент є ключовим для мотивації людей, які забезпечували стабільну роботу енергомереж та логістики в найскладніші періоди опалювального сезону під постійною загрозою обстрілів.
Нагадаємо, в кінці січня міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував додаткові виплати енергетикам, комунальникам та залізничникам. Ці кошти стануть частиною спеціального пакета підтримки від держави на період дії надзвичайної ситуації в енергосистемі.