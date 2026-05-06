Доплати по 20 тисяч гривень: хто з українців отримає премії за березень

У березні понад 12 тисяч працівників, які ліквідовували наслідки російських атак на енергетичні та транспортні об'єкти, отримають одноразову доплату у розмірі 20 тисяч гривень. Загальна сума виділених коштів склала 242 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто потрапив до переліку на виплати

Більшу частину отримувачів допомоги становлять енергетики — це близько 9 тисяч спеціалістів, які повертали світло до осель українців. Також виплати передбачені для:

майже 2 тисяч комунальників та газовиків;

понад 1 тисячі залізничників. Механізм нарахування максимально прямий: підприємства перерахують кошти безпосередньо на банківські рахунки своїх співробітників.

Загалом за зимово-весняний період премії за роботу в екстремальних умовах отримали майже 40 тисяч фахівців.

В уряді зазначають, що такий інструмент є ключовим для мотивації людей, які забезпечували стабільну роботу енергомереж та логістики в найскладніші періоди опалювального сезону під постійною загрозою обстрілів.

Нагадаємо, в кінці січня міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував додаткові виплати енергетикам, комунальникам та залізничникам. Ці кошти стануть частиною спеціального пакета підтримки від держави на період дії надзвичайної ситуації в енергосистемі.