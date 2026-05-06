Доплаты по 20 тысяч гривен: кто из украинцев получит премии за март

ДТЭК
Правительство поддержало энергетиков и газовиков дополнительными выплатами/ДТЭК

В марте более 12 тысяч работников, ликвидировавших последствия российских атак на энергетические и транспортные объекты, получат одноразовую доплату в размере 20 тысяч гривен. Общая сумма выделенных средств составила 242 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто получит выплаты

Большую часть получателей помощи составляют энергетики — это около 9 тысяч специалистов, возвращавших свет в дома украинцев. Также выплаты предусмотрены для:

  • почти 2 тысячи коммунальщиков и газовиков;
  • свыше 1 тысячи железнодорожников. Механизм начисления очень прямой: компании перечислят средства конкретно на банковские счета собственных служащих.

Всего за зимне-весенний период премии за работу в экстремальных условиях получили около 40 тысяч специалистов.

В правительстве отмечают, что такой инструмент является ключевым для мотивации людей, которые обеспечивали стабильную работу энергосетей и логистики в сложные периоды отопительного сезона под постоянной угрозой обстрелов.

Напомним, в конце января министр энергетики Денис Шмигаль анонсировал дополнительные выплаты энергетикам, коммунальщикам и железнодорожникам. Эти средства станут частью специального пакета поддержки от государства на период чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

Автор:
Татьяна Бессараб