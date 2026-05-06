Нові правила для Glovo, Bolt та OLX: Податковий комітет схвалив законопроєкт про цифрові платформи до другого читання

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти в другому читанні законопроєкт №15111-д. Документ запроваджує нову модель оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та автоматичний обмін даними за стандартами ОЕСР.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення комітету.

Нові правила стосуватимуться сервісів перевезень, доставки, оренди нерухомості та продажу товарів, що працюють на українському ринку.

Головні зміни для користувачів та бізнесу

Законопроєкт пропонує суттєво спростити адміністрування та знизити податкове навантаження на громадян.

Основні положення документа:

Єдиний платіж 10%: замість чинних 23% (ПДФО та військовий збір) впроваджується ставка 10% ПДФО.

Платформа — податковий агент: оператори сервісів (Uber, Glovo, OLX тощо) самостійно утримуватимуть податок, звільняючи користувачів від подання декларацій.

Пільга для товарів: дохід від продажу товарів до 2 тис. євро на рік не оподатковуватиметься.

Міжнародний обмін: податкова служба отримуватиме дані про доходи резидентів України від іноземних партнерів.

Фіскальний ефект: очікувані надходження до бюджету складуть близько 14 млрд грн щорічно.

Запуск нової системи заплановано на 1 січня 2027 року, а реєстрація операторів має відбутися до кінця 2026 року.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала оподаткування доходів від цифрових платформ. Раніше, 8 квітня, парламент ухвалив цей законопроєкт за основу, розпочавши процес впровадження міжнародних стандартів в українське законодавство. Це рішення закладає фундамент для автоматичного обміну даними про доходи користувачів онлайн-сервісів та сприяє детінізації економіки.