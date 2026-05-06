"АрселорМіттал Кривий Ріг" зупиняє частину виробництва через логістичні збої "Укрзалізниці"

Металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомив про вимушену зупинку гірничодобувних та сталеливарних потужностей. Причиною стали системні перебої у наданні логістичних послуг з боку АТ "Укрзалізниця", що призвели до критичного дефіциту сировини.

Через відсутність стабільного постачання флюсів та неможливість відвантаження залізорудного концентрату підприємство вже зупинило роботу низки ключових агрегатів. Керівництво компанії наголошує, що ситуація є наслідком неналежного планування перевезень з боку залізничного оператора.

Які потужності вже зупинено та що під загрозою

Станом на сьогодні на підприємстві відбулися наступні зміни у виробничому циклі:

Доменне виробництво: зупинено одну з двох доменних печей.

Агломераційне виробництво: припинено роботу двох агломашин.

Гірничий департамент: зупинено рудозбагачувальну фабрику та видобування руди через брак потягів для відвантаження продукції.

"Ми змушені констатувати, що ситуація є наслідком не об’єктивних обставин, а радше неналежного планування та розподілення перевезень з боку "Укрзалізниці", - заявив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо.

За його словами, якщо поставки не відновляться протягом найближчих днів, комбінат буде змушений зупинити й другу доменну піч, що матиме катастрофічні наслідки для всього ланцюга створення вартості. Наразі комбінат вже четвертий рік працює зі збитками, на що також впливають високі тарифи на електроенергію, впровадження CBAM та агресивний імпорт на ринку.

Нагадаємо, збитки "АрселорМіттал Кривий Ріг" у першому кварталі 2026 року зросли у півтора раза до 4,6 млрд грн. Чистий збиток компанії за січень–березень збільшився на 53% порівняно з минулим роком при загальному доході у 13,24 млрд грн.