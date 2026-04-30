"АрселорМіттал Кривий Ріг" за два місяці втратив 12 локомотивів через російські обстріли

Мауро Лонгобардо
Генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо / Фото: metalurg.online

За останні два місяці російські атаки призвели до втрати 12 локомотивів на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Вартість однієї нової одиниці техніки становить близько 4 млн доларів. Загальна сума, необхідна для відновлення залізничного парку, сягає 50 млн доларів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Свої. Кривий Ріг".

"За два місяці ми втратили 12 локомотивів... Ми сподіваємося, що ситуація налагодиться. Адже якщо ми продовжимо втрачати наші локомотиви, ми не зможемо працювати", – повідомив генеральний директор заводу Мауро Лонгобардо на пресконференції.

Він зазначив, що локомотиви забезпечують безперервний цикл виробництва чавуну та коксу. Через загрозу зупинки стратегічних активів керівництво заводу проводить перемовини з військовими.

Основну увагу приділяють захисту залізничних станцій, які є головною ціллю дронів. "У нас одна станція у спільній власності з "Укрзалізницею". Там ми вже почали впроваджувати дії, щоб наші локомотиви і вагони не знаходилися постійно під дронами", – заявив Лонгобардо.

Керівництво розробляє внутрішні плани для зниження ризиків. Військові розглядають варіанти більш ефективної оборони конкретних територій заводу. Безперебійна робота залізниці є критичною, оскільки вона забезпечує вивезення вироблених матеріалів.

Раніше повідомлялося, що 3400 працівників "АрселорМіттал Кривий Ріг" можуть втратити роботу після того, як через європейське мито CBAM та дорогу електроенергію підприємство зупинило цех блюмінг та ливарно-механічний завод.

Автор:
Тетяна Ковальчук