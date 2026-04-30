"АрселорМиттал Кривой Рог" за два месяца потерял 12 локомотивов из-за российских обстрелов

За последние два месяца российские атаки привели к потере 12 локомотивов на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Стоимость одной новой единицы техники составляет около 4 млн. долларов. Общая сумма, необходимая для восстановления железнодорожного парка, составляет 50 млн долларов.

"За два месяца мы потеряли 12 локомотивов... Мы надеемся, что ситуация наладится. Ведь если мы продолжим терять наши локомотивы, мы не сможем работать", – сообщил генеральный директор завода Мауро Лонгобардо на пресс-конференции.

Он отметил, что локомотивы обеспечивают непрерывный цикл производства чугуна и кокса. Из-за угрозы остановки стратегических активов руководство завода проводит переговоры с военными.

Основное внимание уделяется защите железнодорожных станций, которые являются главной целью дронов. "У нас одна станция в общей собственности с "Укрзализныцей". Там мы уже начали предпринимать действия, чтобы наши локомотивы и вагоны не находились постоянно под дронами", – заявил Лонгобардо.

Руководство разрабатывает внутренние планы по снижению рисков. Военные рассматривают варианты более эффективной обороны конкретных территорий завода. Бесперебойная работа железной дороги критическая, поскольку она обеспечивает вывоз производимых материалов.

Ранее сообщалось, что 3400 работников "АрселорМиттал Кривой Рог" могут потерять работу после того, как из-за европейских пошлин CBAM и дорогостоящей электроэнергии предприятие остановило цех блюминг и литейно-механический завод.