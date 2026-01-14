Запланована подія 2

"АрселорМиттал Кривой Рог" обнародовал производственные результаты за 2025 год

Сталевар, металлургия
АрселорМиттал Кривой Рог

Крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило итоговые производственные результаты за 2025 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Несмотря на рост отдельных показателей по сравнению с 2024 годом, компания отмечает, что ее деятельность в течение года происходила в условиях чрезвычайно высоких военных и экономических рисков.

Предприятие работало в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру, дефицита электроснабжения, высоких тарифов на электроэнергию и необходимости ее импорта, дорогостоящей логистики и сложной ситуации на внешних рынках.

Металлургическое производство за год функционировало с ограничениями, а горный департамент — ниже довоенных уровней, что сказалось на общих годовых результатах.

В то же время, компании удалось стабилизировать операционную деятельность и нарастить производство основных видов металлургической продукции по сравнению с предыдущим годом.

Согласно обнародованным данным, в 2025 году "АрселорМиттал Кривой Рог" произвел 2,53 млн. тонн чугуна, что на 16,9% больше, чем в 2024 году, однако лишь 47,5% от уровня 2021 года. Выплавка стали выросла на 2,3% — до 1,69 млн. тонн, а производство проката — на 1,4%, до 1,56 млн. тонн, что составляет около трети довоенных объемов.

Производство кокса увеличилось на 16,4% в годовом исчислении — до 1,46 млн тонн. В то же время, объемы выпуска железорудного концентрата сократились на 3,3% — до 7,56 млн тонн, а добыча руды — на 4,2%, до 18,39 млн тонн. Оба показателя остаются на уровне около 70% от результатов 2021 года.

Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо отметил, что 2025 год стал для предприятия годом выживания и постоянной адаптации. По его словам, компания была вынуждена регулярно перепланировать работу основных агрегатов и не смогла работать постоянно двумя доменными печами, как планировалось в начале года.

Ограничения в энергоснабжении также негативно отразились на результатах горного департамента.

Отдельным вызовом в конце года стало введение механизма CBAM уже в качестве налога и фактического барьера для экспорта продукции в ЕС, полный эффект которого компания ожидает в 2026 году.

В компании отмечают, что их ключевой задачей остается сохранение производства, рабочих мест и конкурентоспособности в условиях войны. "АрселорМиттал Кривой Рог" планирует инвестировать только в критически важные проекты и ожидает поддержки государства, в частности в вопросе справедливого регулирования цен на электроэнергию для промышленности.

Напомним, неделю назад "АрселорМиттал Кривой Рог" из-за обстрелов был вынужден частично остановить производство.

Автор:
Татьяна Гойденко