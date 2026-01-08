"Запоріжсталь" повністю зупинилася через блекаут, "АрселорМіттал" - частково

7 січня внаслідок масованої дронової атаки по українській енергетиці у Запорізькій та Дніпропетровській областях сталося масштабне знеструмлення. Комбінат “Запоріжсталь” повністю зупинився, а “АрселорМіттал Кривий Ріг” - частково.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Запоріжсталь" та “АрселорМіттал Кривий Ріг”.

"Комбінат, як і інші споживачі електроенергії в регіоні, втратив зовнішнє енергоживлення і був змушений призупинити всі виробничі процеси", - повідомили в "Запоріжсталі".

Команда підприємства оперативно впровадила антикризові заходи для безпечної зупинки обладнання.

"Чіткі та вивірені дії персоналу, а також координація з енергетичними службами області відповідно до напрацьованих безпекових протоколів дозволили уникнути техногенних аварій унаслідок раптового знеструмлення", - йдеться в повідомленні "Запоріжсталі".

Наразі колектив комбінату працює над стабілізацією внутрішньої енергомережі. За обмеженого енергопостачання виконуються регламентні роботи на основних агрегатах для підготовки до поетапного та безпечного рестарту виробництва, який стане можливим лише після відновлення зовнішнього електропостачання.

Стосовно "АрселорМітталу", було тимчасово призупинено частину виробничих процесів.

"Це було виконано безпечно відповідно до внутрішніх технологічних регламентів. Ми робимо все можливе, щоб повернутися до нормального режиму виробництва", - зазначається в повідомленні.

Запорізька область: наслідки атаки

Голова ОВА Іван Федоров заявив що у Запоріжжі уже розпочали роботу 120 Пунктів незламності, а вночі було відновлено подачу напруги на ключових обʼєктах.

"Продовжуються роботи з подачі електроенергії, насамперед для об’єктів критичної інфраструктури. Працюємо в постійному режимі, щоб світло повернулося якнайшвидше усім споживачам", - зазначив очільник ОВА.

Також через масштабне знеструмлення в Запорізькій області мобільний зв’язок працює в аварійному режимі.

За словами Федорова, усі базові станції перевели на акумуляторні батареї і цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі. Жителів області просять обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби.

За інформацією Федорова, усі котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі.

"Завершено перепідключення з генераторів на центральні електромережі. Подача тепла в оселі триває", - додав він.