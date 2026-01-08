Запланована подія 2

Обстріл Дніпропетровщини: яка ситуація зі світлом і мобільним зв’язком

наслідки удару РФ по Дніпропетровщині
7 січня впродовж усього дня агресор бив по Дніпропетровщині. / Дніпропетровська ОВА

Після нічної атаки росіян регіон майже повністю залишився без електроенергії. Ворог бив цілеспрямовано по критичній інфраструктурі. Поки енергетики повертають світло, в області працюють 66 аварійних бригад Vodafone, Київстар та lifecell. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що зі звʼязком на Дніпропетровщині?

Як зазначив міністр, частина команд оперативно приїхала з інших областей, щоб допомогти ліквідувати наслідки обстрілів. У регіон доставляють додаткові 50 генераторів, щоб продовжити роботу звʼязку — вони живитимуть станції, коли акумулятори розрядяться. Загалом в області вже 400 генераторів.

"Нещодавно ми запустили координаційний штаб зв’язку, щоб оперативніше реагувати на ризики для критичної інфраструктури. Основна мета — синхронізувати взаємодію держави, операторів, енергетиків і військових під час тривалих блекаутів", — зазначив Федоров.

Яка ситуація зі світлом?

За даними ДТЕК, 200 000 родин Дніпропетровщини знову зі світлом після обстрілів станом на 12:58. Без світла залишається близько 600 000 родин області.

"Продовжуємо повертати електроенергію й критичній інфраструктурі. Наразі майже всі обʼєкти з напругою", — прокоментували ситуацію у компанії.

Роботи ремонтних бригад затримують повітряні тривоги та загрози нових атак.

Обстріл Дніпропетровщини

Вночі ворог здійснив чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області. Ці регіони були майже повністю знеструмлені. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.

Внаслідок атаки у Дніпропетровській області було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню. За словами т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненко, ситуація в області складна, але контрольована.

"Діє Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Координуємо зусилля з центральною владою та очільниками на місцях, енергетиками, рятувальниками, поліцією", — повідомив чиновник.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, ситуація в обласному центрі одна з найскладніших: "Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня".

Наразі у лікарні поступово повертається світло. Лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси.

За його словами, каналізація міста заживлена. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується.

"Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", — повідомив Філатов.

Нагадаємо, увечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атаки майже повністю були знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

Автор:
Тетяна Ковальчук