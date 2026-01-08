Запланована подія 2

У трьох областях діють аварійні відключення: на Дніпропетровщині без світла близько 800 тисяч споживачів

електроенергія
Відключення електроенергії в Україні: що відомо / Depositphotos

Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів. У Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив в.о міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу.

Він нагадав, що вночі ворог здійснив чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області. Внаслідок ударів регіони були майже повністю знеструмлені. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи ще вночі.

Некрасов зазначив, що станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів.

"Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково", - наголосив міністр.

За його словами, внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників вивели на поверхню.

Некрасов повідомив, що у Запоріжжі електропостачання відновлено. 

Міністр повідомив, що через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Також у Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення.Крім того, графіки аварійних відключень тимчасово продовжать діяти на Донеччині.

Нагадаємо, 8 січня в усіх регіонах України запровадять погодинні відключення електроенергії для населення, а для промислових споживачів діятимуть обмеження потужності.

Автор:
Світлана Манько