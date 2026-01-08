В трех областях действуют аварийные отключения: в Днепропетровской области без света около 800 тысяч потребителей

На утро в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тысяч потребителей. В Харьковской, Полтавской и Сумской областях к утру вынужденно применялись аварийные отключения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил и.о министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге.

Он напомнил, что ночью враг совершил очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры. Больше всего пострадали Днепропетровская и Запорожская области. В результате ударов регионы были почти полностью обесточены. Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам еще ночью.

Некрасов отметил, что на утро в Днепропетровской области без электроснабжения остаются около 800 тысяч потребителей.

"Ремонтные работы продолжаются, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло потребителям. Объекты социальной и критической инфраструктуры заживлены частично", - подчеркнул министр.

По его словам, в результате атаки на Днепропетровщине было обесточено восемь шахт. Всех работников вывели на поверхность.

Некрасов сообщил, что в Запорожье электроснабжение возобновлено.

Министр сообщил, что из-за неблагоприятных условий на утро полностью или частично обесточены населенные пункты Черниговской, Киевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Также в Харьковской, Полтавской и Сумской областях на утро вынужденно применялись аварийные отключения. Кроме того, графики аварийных отключений временно продолжат действовать в Донецкой области.

Напомним, 8 января во всех регионах Украины будут введены почасовые отключения электроэнергии для населения, а для промышленных потребителей будут действовать ограничения мощности.