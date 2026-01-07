Запланована подія 2

Новости
В Минэнерго заявили об улучшении ситуации со светом в энергодефицитных регионах

электросети
В энергодефицитных регионах ситуация со светом улучшается / Shutterstock

В части наиболее энергодефицитных регионов ситуация постепенно улучшается. Это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад и пересмотру фактических список объектов критической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил государственный секретарь Министерства энергетики Украины Сергей Суярк на брифинге.

По его словам, в эту ночь враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате атаки на утро есть обесточенные потребители. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Суярк отметил, что после проведения восстановительных работ полностью возобновлено электроснабжение в городе Славутич, подвергшееся атаке накануне. Город снова со светом.

Из-за повреждений, вызванных последствиями предыдущих ракетно-дроновых атак, действуют сетевые ограничения в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

В результате неблагоприятных погодных условий на утро обесточены потребители в Киевской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

В Минэнерго сообщили, что в части наиболее энергодефицитных регионов ситуация с электроснабжением постепенно улучшается благодаря работе ремонтных бригад и пересмотру фактических перечней объектов критической инфраструктуры.

7 января во всех регионах Украины действуют почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничение мощности для промышленных потребителей.

Автор:
Светлана Манько