Новые правила бронирования с 1 сентября: разъяснения по зарплатам, долгам и проверкам ТЦК

С 1 сентября заработают новые правила бронирования. Чтобы не потерять бронь, бизнесу нужно переподтвердить свой статус: погасить налоговые долги и обеспечить зарплату от 25941 грн. Разбираемся, как успеть обновить документы и избежать проблем с ТЦК.

С 1 сентября 2026 года утрачивают силу все решения о признании предприятий критически важными, принятыми до обновления правительственных правил согласно постановлению КМУ №692.

Теперь бизнес обязан переподтвердить свой статус по новым, более жестким критериям. Чтобы работники не потеряли отсрочки, действовать нужно уже сейчас.

Для материала Delo.ua юридические нюансы процедуры, финансовые расчеты и риски для работников разъясняет Ирина Домитращук, адвокат и партнер Адвокатского объединения Magnet Legal Law Firm.

Как работают переходные правила

Постановление Кабмина установило переходный период: решения о критичности предприятий, действующих по состоянию на 2 июня 2026 года, сохраняют свою силу в течение определенного срока, но не дольше 1 сентября 2026 года. Поскольку бронирование напрямую зависит от статуса компании, оно не может действовать дольше, чем решение о критичности.

В то же время, специалисты объясняют, что изменение или обновление критериев не означает автоматического прекращения статуса. Если уполномоченный орган не выдал отдельный документ об отмене, бронирование работников остается в силе до конца лета.

Кому не грозит аннулирование статуса

Ограничение дедлайна 1 сентября распространяется не на весь бизнес. Автоматическая отмена не угрожает следующим категориям:

Компаниям, подавшим отчетность: если предприятие до 10 августа 2026 года предоставит соответствующему органу справку о средней заработной плате, отчетность по ЕСВ/НДФЛ/ВЗ за июль 2026 года и будет соответствовать обновленным критериям, срок действия решения будет продлен не до 1 сентября, а до конца первоначального срока.

Предприятиям ОПК: на предприятия, обеспечивающие силы обороны и другие военные формирования, дедлайн 1 сентября вообще не распространяется.

Главный дедлайн лета: почему важно успеть до 10 августа

Чтобы сохранить бронь сотрудников непрерывно, компании должны до 10 августа представить обновленный пакет документов: справку о средней зарплате, налоговом расчете сумм дохода и данные об уплате ЕСВ за последний календарный месяц.

При своевременном представлении статус компании и действующие отсрочки продолжают действовать на весь начальный срок.

Власти обязаны рассматривать документы, даже если они поступят позже 10 августа, однако это создает существенные угрозы для стабильной работы бизнеса.

"Если пакет подан после 10 августа, государственный орган рассмотрит его в любом случае. Однако это создает риск того, что по состоянию на 1 сентября у предприятия не будет действующего решения о подтверждении статуса. В таком случае компания временно упускает возможность бронировать работников до момента принятия нового решения", — объясняет Ирина Домитращук.

Зарплатный минимум: как учесть совместителей и декретные отпуска

Главным финансовым требованием для подтверждения критичности стала средняя начисленная заработная плата. Она должна составлять не менее трех минимальных зарплат по предприятию в целом — это 25 941 грн.

Этот показатель рассчитывается путем деления суммы всех начисленных зарплат и больничных на количество работников, получивших эти выплаты. Внешние совместители также непременно учитываются при исчислении, если им начислялась заработная плата.

У многих предприятий возникают вопросы относительно работников, физически считающихся в штате, но выплат не получают, а также специалистов ИТ-сектора. По словам эксперта, в расчет включаются исключительно те работники, которым была начислена заработная плата. Соответственно, работники, которые полнолуние находятся в отпуске без сохранения зарплаты, и женщины в декрете в расчет не попадают.

Что касается гиг-специалистов резидентов Дія.City, то они работают на основании гиг-контрактов и не являются работниками в понимании Кодекса законов о труде, поэтому требование о трех минимальных зарплатах на них не распространяется.

Налоговые долги и право на исправление ошибок

Второе безальтернативное условие касается полного отсутствия задолженностей по уплате налогов и ЕСВ. Даже минимальный долг, возникший из-за технических задержек платежей или банковского округления, является основанием для отказа в сохранении статуса. Предприятию необходимо сначала погасить любую задолженность, дождаться обновления данных в информационных системах налоговой и с полученной справкой об отсутствии долга подавать документы на критичность.

Однако получение отказа не является окончательным приговором компании.

"В случае если уполномоченный орган откажет в предоставлении статуса по несоответствию критериям, такой отказ не лишает предприятие права повторно обратиться после устранения выявленных недостатков", - отмечает партнер Magnet Legal Law Firm.

Поэтому после погашения задолженности предприятие может повторно подать пакет документов и претендовать на статус.

Синхронизация реестров и какие документы необходимо иметь при проверке ТЦК

До 1 сентября должна пройти полная электронная синхронизация баз данных Минобороны и Минцифры. Если предприятие не успеет обновить статус, информация о прекращении отсрочок отобразится в реестре "Оберег", и работники будут подлежать мобилизации на общих основаниях. Наибольший риск возникает, когда документы предприятия уже находятся на рассмотрении, но решения еще нет.

Юрист отмечает, что сам факт представления документов в подтверждение статуса критически важного не создает для работников права на отсрочку, ведь оно возникает только после принятия решения. В ситуации встречи с представителями ТЦК работникам следует сообщить, что документы находятся на рассмотрении и предоставить соответствующее подтверждение.

"В то же время законодательство не обязывает ТЦК и СП останавливать проведение мобилизационных мероприятий только по тому основанию, что документы рассматриваются", - предупреждает адвокат.

В случае технических сбоев, когда действующая бронь временно не отображается в реестре "Оберег" или приложении "Резерв+", рекомендуется иметь при себе распечатанный военно-учетный документ и список военнообязанных, сформированный работодателем через портал "Действие". Однако определяющим фактором для военнослужащих будут всегда оставаться официальные данные из единого электронного реестра.

Как будет работать бронирование осенью

Если компания успешно проходит проверку и подтверждает свою критичность до 10 августа, это решение продолжает действовать в течение всего установленного на нем срока.

Предприятию больше не придется ежемесячно подавать в профильные министерства отдельные справки об уровне зарплат. Компания сохраняет право бронировать новых работников в пределах лимита.

В то же время, государство оставляет за собой инструмент контроля: органы власти могут осуществлять выборочные проверки. Если во время такой проверки окажется, что средняя зарплата упала ниже 25 941 грн или компания накопила налоговые долги, статус критически важного предприятия отменят.

Контекст изменений в правилах бронирования

В конце июня Кабинет министров Украины усилил критерии для компаний, претендующих на статус критически важных и имеющих право бронировать своих сотрудников. В частности, правительство существенно повысило требования к объемам годового дохода предприятий и уровню средних заработных плат.

Позже правительство установило требование по средней заработной плате на предприятии в текущем месяце. Она должна составлять не менее 26 тысяч гривен. В противном случае он отметил, что бизнес рискует потерять статус критичности, а работники — действующие отсрочки от мобилизации.

В то же время, правительство упростило процедуру подтверждения статуса и перебронирования работников после 1 сентября. Те предприятия, которые при просмотре сохранят соответствие обновленным критериям критичности, смогут фактически в автоматическом режиме подтвердить свой статус и продолжить бронирование для своих сотрудников.