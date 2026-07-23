Новое правительство отменило создание Координационного центра по бронированию

Новое правительство 22 июля отменило решение предыдущего Кабмина о создании Координационного центра по бронированию военнообязанных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила нардепка Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, планировалось, что центр будет координировать процесс бронирования и давать рекомендации по определению предприятий критически важными.

Но эта инициатива вызвала широкий резонанс, бизнес и эксперты опасались, что появление нового органа усложнит процедуру бронирования и сделает ее менее прозрачной.

Еще в начале июля предыдущее правительство во главе с Юлией Свириденко приняло постановление об образовании Координационного центра по бронированию на период мобилизации и на военное время. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Минэкономики, но позже его удалили.

В Украине изменили правила бронирования работников предприятий

Правительство обязало все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям. При этом уже принятые решения о признании предприятий критически важны сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.

Это означает, что к концу лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Массовое прекращение бронирования в один день не предусматривается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно с 1 сентября - в случае, если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в определенные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически влечет утрату действующих отсрочок для забронированных работников.

Также постановлением правительства введены обновленные финансовые критерии для подтверждения критичности. В частности, средняя заработная плата работников за последний календарный месяц должна составлять не менее трех минимальных зарплат — 25 941 грн. до налогообложения.

Для предприятий, работающих в районах боевых действий, установлен пониженный порог - 2,5 минимальной зарплаты, или 21 618 грн.

Кроме того, работники, оформленные по совместительству, а также те, кто уже имеет отсрочку от мобилизации, теперь учитываются в квоте бронирования только по основному месту работы.

Ранее сообщалось, что в Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников.