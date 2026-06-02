В Украине изменили правила бронирования работников предприятий: главные требования и сроки

Кабмин опубликовал постановление о пересмотре бронирования до 1 сентября / Depositphotos

Кабинет министров Украины опубликовал изменения в бронировании работников, обязав пересмотреть статус всех критически важных предприятий. Постановление было принято 30 мая.

Как пишет Delo.ua, постановление Кабинета министров №692 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время" об изменениях правил бронирования, опубликовано на правительственном портале.

Основные изменения:

  1. Кабмин обязал все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям. При этом уже принятые решения о признании предприятий критически важны сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.

2. Центральным и местным органам власти предписано обеспечить:

  • до 10 июня 2026 г. пересмотреть критерии и порядок, по которым предприятия относят к критически важным;
  • до 1 июля 2026 г. провести анализ соответствия предприятий, определенных критически важными, обновленными критериями. В случае исключения критерия, на основании которого предприятие было определено ранее как критически важное, этот статус у него забирается;
  • до 1 сентября 2026 года должен быть завершен пересмотр всех принятых решений по определению предприятий критически важными.

3. Новое требование о средней зарплате на предприятии для бронирования работника в размере трех минимальных зарплат (т.е. 25 941 грн.) вступает в силу с 1 сентября. Для прифронтовых территорий будет порог 2,5 минзарплаты (21618 грн).

4. Работники, оформленные по совместительству, а также те, кто уже имеет отсрочку от мобилизации, теперь учитываются в квоте бронирования только по основному месту работы. Предприятиям дадут 10 дней, чтобы они предоставили данные тех, кому аннулировали брони через "Дію".

5. Если предприятие, признанное критически важным, превышает установленные правила о количестве работников, которых можно бронировать, это считается нарушением. Предприятие может лишиться статуса критически важного.

Ранее сообщалось, что в Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников.

Изменения в бронировании

В последнее время в СМИ участилась информация о том, что в Украине планируется сократить количество забронированных работников на предприятиях.

Одни источники говорили о сокращении квот бронированных на критических предприятиях, другие – о сокращении   перечня таких предприятий, третьи – вообще о снятии брони со всех предприятий, за исключением оборонных и энергетических. Также уже анонсируются проверки забронированных.

Заметим, что практически все изменения в порядок бронирования можно ввести постановлением правительства. Но снижение возраста мобилизации должна приниматься Верховной Радой. Так, Кабмин расширил основания для бронирования от мобилизации 100% работников критически важных предприятий в прифронтовых регионах и разрешил бронировать сотрудников производителям дронов разных типов.

Ранее сообщалось, что в Украине фиксируется дефицит кадров на государственной службе - в настоящее время насчитывается около 30,6 тыс. вакантных должностей. Одной из ключевых причин является ограничение на   бронирование военнообязанных работников на уровне 50%.

Автор:
Светлана Манько