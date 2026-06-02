Google, Amazon и Microsoft могут потерять большие госконтракты в ЕС

Европейский Союз планирует ввести строгие критерии для облачных вычислительных сервисов при проведении критически важных государственных тендеров. Новая инициатива может полностью закрыть доступ американским корпорациям Amazon, Microsoft и Google в такие проекты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Эти ограничения являются частью нового Закона о развитии облачных технологий и ИИ (Cloud and AI Development Act). Документ официально представит еврокомиссар по цифровым технологиям Хенна Вирккунен в рамках масштабного пакета мероприятий, направленного на снижение зависимости европейского блока от американских технологий и поддержку местного бизнеса.

Суверенитет данных и новые критерии отбора

Главной причиной внедрения требований по технологическому суверенитету в таких чувствительных сферах как банковское дело, энергетика и здравоохранение является чрезмерное доминирование американских гигантов. Кроме того, беспокойство в ЕС вызывает американское законодательство (в частности Cloud Act), обязывающее провайдеров из США предоставлять своим спецслужбам доступ к данным пользователей, даже если они физически сохраняются за границей.

Основные нововведения, которые предлагает Еврокомиссия:

Неценовые критерии: для государственных тендеров вводятся обязательные требования, не относящиеся к стоимости услуг. В частности, предпочтение будет отдаваться программному и аппаратному обеспечению, разработанному непосредственно внутри ЕС, которое ставит американский Big Tech в невыгодное положение.

Оценка рисков третьих стран: при выборе поставщика будут оцениваться уровень защиты данных, степень контроля третьих стран над сервисами провайдера, а также уровень открытости собственных рынков для облачных услуг.

Централизация закупок: Еврокомиссия предлагает создать единый центральный орган закупок для стран и институтов ЕС, который будет покупать услуги дата-центров, облачные вычисления, софт и системы ИИ.

Льготы для дата-центров: документ предусматривает упрощенную процедуру согласования для дата-центров. Они получат приоритетный доступ к электросетям и пониженные тарифы, если будут использовать европейские микросхемы или снижать расходы на энергию.

Предложенный план исполнительной власти ЕС еще должен получить официальную поддержку от всех 27 стран-членов блока и Европейского парламента в ближайшие месяцы. Этот шаг может вызвать жесткую реакцию со стороны Вашингтона, уже неоднократно критиковавшего законы ЕС, направленные на ограничение влияния американских технологических гигантов. В настоящее время Amazon, Microsoft и Google вместе контролируют более 60% мирового рынка облачных услуг.

