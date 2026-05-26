Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,12

44,03

EUR

51,70

51,54

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ЕС оштрафует Google на сотни миллионов евро

Браузер Google
ЕС оштрафует Google на сотни миллионов евро / Unsplash

Европейский Союз готовится наложить на владеющую Google корпорацию Alphabet большой штраф в размере нескольких сотен миллионов евро. Это решение принимается в рамках масштабного антимонопольного расследования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что окончательное решение будет объявлено до начала летних каникул в европейских институциях. Этот штраф станет самым большим финансовым наказанием, которое ЕС когда-либо налагал за нарушение Закона о цифровых рынках, созданного для ограничения монопольного влияния крупнейших технологических компаний мира.

Суть обвинений и реакция Google

Официальное расследование началось в марте 2025 года. Европейские регуляторы выразили обеспокоенность тем, что Google предпочитает собственные сервисы (например, Google Flights или Google Shopping) в общих результатах поиска, чем дискриминирует конкурентов.

Позиция сторон в этом конфликте:

  • Приоритет регулятора: представитель Еврокомиссии Томас Ренье отметил, что Брюссель прежде всего заинтересован в том, чтобы компания выполняла правила, а не просто платила штрафы. Однако он подчеркнул, что ЕС без колебаний перейдет к жестким санкциям, если компромисс не будет достигнут.
  • Протест техногиганта: Google раскритиковали требования европейского законодательства. Представители компании заявили, что уже внесенные изменения привели к наибольшему ухудшению качества поисковика в его истории, создав неудобства для европейцев в угоду нескольким жалобщикам.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия предоставила Google дополнительное время для исправления ситуации, поскольку предыдущие предложения компании по изменению алгоритмов поиска сочли недостаточными.

Напомним, на Google, Meta и TikTok подали официальную жалобу в ЕС из-за финансового мошенничества. Европейская организация потребителей вместе с десятками профильных ассоциаций обвинила цифровые платформы в неспособности защитить пользователей от фейковой рекламы, криптосхем и финансовых манипуляций, массово распространяемых через их рекламные инструменты.

Автор:
Максим Кольц