ЕС оштрафует Google на сотни миллионов евро

Европейский Союз готовится наложить на владеющую Google корпорацию Alphabet большой штраф в размере нескольких сотен миллионов евро. Это решение принимается в рамках масштабного антимонопольного расследования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что окончательное решение будет объявлено до начала летних каникул в европейских институциях. Этот штраф станет самым большим финансовым наказанием, которое ЕС когда-либо налагал за нарушение Закона о цифровых рынках, созданного для ограничения монопольного влияния крупнейших технологических компаний мира.

Суть обвинений и реакция Google

Официальное расследование началось в марте 2025 года. Европейские регуляторы выразили обеспокоенность тем, что Google предпочитает собственные сервисы (например, Google Flights или Google Shopping) в общих результатах поиска, чем дискриминирует конкурентов.

Позиция сторон в этом конфликте:

Приоритет регулятора: представитель Еврокомиссии Томас Ренье отметил, что Брюссель прежде всего заинтересован в том, чтобы компания выполняла правила, а не просто платила штрафы. Однако он подчеркнул, что ЕС без колебаний перейдет к жестким санкциям, если компромисс не будет достигнут.

Протест техногиганта: Google раскритиковали требования европейского законодательства. Представители компании заявили, что уже внесенные изменения привели к наибольшему ухудшению качества поисковика в его истории, создав неудобства для европейцев в угоду нескольким жалобщикам.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия предоставила Google дополнительное время для исправления ситуации, поскольку предыдущие предложения компании по изменению алгоритмов поиска сочли недостаточными.

Напомним, на Google, Meta и TikTok подали официальную жалобу в ЕС из-за финансового мошенничества. Европейская организация потребителей вместе с десятками профильных ассоциаций обвинила цифровые платформы в неспособности защитить пользователей от фейковой рекламы, криптосхем и финансовых манипуляций, массово распространяемых через их рекламные инструменты.