Существование Volkswagen под угрозой: топ-менеджеры заявляют о критической ситуации

Кризис в крупнейшем автомобильном концерне Европы Volkswagen оказался значительно глубже, чем считалось ранее. Большинство высшего руководства немецкого гиганта признают, что текущее положение предприятия ставит под угрозу само его существование.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты внутреннего опроса компании, обнародованного немецким изданием manager magazin.

Volkswagen является вторым по величине автопроизводителем в мире, однако он начал существенно отставать от лидера рынка — японской Toyota. Традиционная бизнес-модель, десятилетиями обеспечивавшая успех немецкого бренда, полностью утратила эффективность в нынешних реалиях.

Как следствие, по итогам 2025 года чистая прибыль концерна рухнула примерно на 44% — до 6,9 миллиарда евро (против 12,4 миллиарда евро годом ранее), а также упали общие объемы выручки.

Анонимный опрос и радикальное изменение курса

В ходе тайного анонимного анкетирования, в котором приняли участие члены правления и наблюдательного совета компании, оказались панические настроения среди руководства:

Шестеро из девяти опрошенных топменеджеров прямо оценили текущую ситуацию как "являющую угрозу существованию компании".

Остальные три руководителя назвали положение дел "напряженным".

Вариант ответа "беспроблемный" не выбрал ни один из представителей высшего эшелона.

Все без исключения топ-менеджеры выступили за немедленное и радикальное пересмотр стратегического курса. Кроме того, руководители крайне жестко подвергли критике текущую политику бренда на ключевых мировых рынках — в Китае и Северной Америке, где позиции немцев ослабевают.

Закрытие заводов и ставка на дешевые авто

Для спасения бизнеса группа рассматривает беспрецедентные меры. В марте 2026 года Volkswagen Group официально объявила о планах сократить до 50 000 рабочих мест на своих предприятиях в Германии к 2030 году. Более того, один из ключевых заводов концерна в Европе могут вообще полностью перепрофилировать, остановив там традиционное автомобильное производство впервые за 88 лет истории бренда.

Генеральный директор компании Оливер Блум подчеркнул, что для преодоления кризиса Volkswagen обязан срочно изменить продуктовый фокус. Приоритетом должен стать выпуск машин с существенно улучшенным программным обеспечением и более низким для европейцев ценником. В качестве примера новой стратегии он привел будущий Cupra Raval с запланированной стоимостью около 25 000 евро, который по замыслу разработчиков должен вернуть интерес и массовое доверие покупателей.

Напомним, ранее владельцы Volkswagen требовали срочных реформ из-за падения прибылей. Управляющие семьи акционеров немецкого автопроизводителя усилили давление на менеджмент, требуя немедленной перестройки бизнес-модели из-за финансовых потерь их совместного холдинга в первом квартале.